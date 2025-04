Topschaatsster Joy Beune maakt veel reacties los bij collega's na groot sportnieuws

Joy Beune deelde dinsdagmiddag bijzonder sportnieuws. De topschaatsster blijft nog heel lang bij haar ploeg Team IKO X2O en gaat door tot zeker de Winterspelen van 2030. Dat is natuurlijk mooi nieuws voor de schaatssport en dat vinden veel van haar collega's ook.

Beune tekende dinsdag een contract tot en met 2030. Een opvallende deal, aangezien ploegen en schaatsers meestal niet verder kijken dan de eerstvolgende Spelen. In Beune is echter zo veel vertrouwen dat ze voor vijf jaar vastligt. Daar was de 25-jarige topschaatsster zelf maar wat blij mee. "Het afgelopen jaar was fantastisch en ik heb het enorm naar mijn zin. Met het team, maar ook de partners die achter het team staan."

Vriend en schaatsvriendinnen zijn blij

Het grote schaatsnieuws leverde veel bemoedigende reacties op van collega's. Zo was haar partner Kjeld Nuis er uiteraard als de kippen bij om te reageren: 'Damnnnnn', stuurt hij met enkele hartjesemoji's. Ook andere mannelijke sprintkanonnen als Jenning de Boo en Tim Prins laten trots een reactie achter. Dat doen ook Beunes schaatsvriendinnen Robin Groot en Pien Hersman.

Daarnaast reageren schaatsters Elisa Dul, Jorn Holwerda en Mats van de Bos reageren blij op het nieuws van Beune

De kans is trouwens aanwezig dat de Spelen van 2030 deels in Nederland worden gehouden. Frankrijk heeft de organisatie voor die editie in handen, maar in de regio Alpes-Provence is geen enkele geschikte schaatsbaan te vinden. Daarom wijken de Fransen mogelijk af naar de schaatstempel Thialf. Het is nog niet duidelijk of er olympische wedstrijden geschaatst worden in Friesland, want ook het Italiaanse Turijn is een optie. Daar werden de Winterspelen van 2006 gehouden.

Volop goud op WK afstanden

Beune kan over minder dan een jaar aan de bak in Italië. Dan staan in Milaan de Olympische Winterspelen op het programma. Voor Beune een uitgelezen kans om op haar eerste Spelen met een aantal mooie medailles naar Nederland terug te keren. Als ze net zo in vorm is als op de WK afstanden van vorige maand in Hamar komt dat zeker goed. Daar won ze de wereldtitels op de 1500 meter, 3000 meter en de ploegenachtervolging. In 2023 was er al goud op de ploegenachtervolging en won ze ook de titel op de 5000 meter.