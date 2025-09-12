Voor de Nederlandse tennisser Jesper de Jong komt vrijdag een 'jongensdroom' uit. Hij maakt zijn debuut voor Oranje in de Davis Cup. Daarbij kon zijn vriendin Pien Hersman uiteraard niet ontbreken. Zij steelt op de tribune de show met schaatscollega Joy Beune.

Dat doen de twee topschaatsers volledig in stijl. Net als het overgrote deel van het publiek in Groningen zijn ze in het oranje gekleed. De Jong kan dus rekenen op veel steun bij zijn bijzondere debuut.

Nederland speelt in de laatste kwalificatieronde van de Davis Cup tegen Argentinië. De Jong maakt zijn debuut voor het team van Paul Haarhuis en doet dat door zijn 79e plek op de wereldranglijst zelfs als kopman. Hij trapt af tegen de Argentijnse tennisser Tomás Martín Etcheverry.

De 25-jarige is dolblij met deze kans. "Spelen in de Davis Cup is altijd een jongensdroom van mij geweest. Dat schat ik toch nog hoger in dan debuteren op Wimbledon of een plek in de top honderd veroveren", zei De Jong in Groningen.

Datingapp

Het zal voor hem extra speciaal zijn dat hij dit moment kan delen met zijn vriendin Hersman. De twee zijn al een tijdje samen en biechtten onlangs nog op dat ze in de media hebben gelogen over hun eerste ontmoeting. De tennisster vertelde in een interview dat hij Hersman had zien lopen en later via Instagram een bericht had gestuurd.

Daar blijkt niets van waar. Ze kwamen elkaar namelijk tegen op datingapp Raya. De Jong stuurde het eerste bericht en al snel volgde een afspraakje. "Eerst gingen we tennissen, daarna schaatsen."

Joy Beune

De twee moeten elkaar regelmatig missen vanwege hun drukke sportcarrière. Gelukkig heeft Hersman het ook heel gezellig met haar schaatscollega's, waaronder goede vriendin Joy Beune. Zij schaatsen beiden bij Team IKO X2O.

Hersman is zelf in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Ze hoopt deze winter echt haar grote doorbraak te maken. "Ik neem het mijn soms wel eens kwalijk. Als ik eerder was begonnen was ik al beter", grapte ze onlangs over haar carrière in de Sportnieuws.nl Schaats Inside-podcast. Pien is de dochter van voormalig topschaatser en commentator Martin Hersman, maar mocht op jonge leeftijd nog niet schaatsen van haar ouders.