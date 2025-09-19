De in Italië geboren kunstschaatsster Julia Marie Gaiser (23) is op tragische wijze overleden. De naar Salzburg verhuisde Gaiser werd tijdens een fietstraining overreden door een truck. De schaatsbond ISU bevestigt haar overlijden.

Gaiser werd in 2001 geboren in Brixen, in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, nabij Oostenrijk. Als studente trok ze naar het Oostenrijkse Salzburg, waar ze ook haar loopbaan als kunstschaatsster oppakte. Ze besloot voortaan uit te komen voor het land. Ze werd driemaal kampioene van de deelstaat Salzburg (2023, 2024 en 2025) en finishte bij de nationale kampioenschappen diverse keren in de top 10.

Reanimatie

De krant Unione Sarda schrijft dat na de aanrijding werd gepoogd om Gaiser te reanimeren. Ze overleed helaas ter plekke. De chauffeur van de truck moest een blaastest ondergaan. Daaruit bleek dat de bestuurder niet of in elk geval niet teveel had gedronken. De burgemeester van Salzburg zei: "Ik spreek mijn oprechte condoleances uit richting de familie Gaiser. Dit is een zwaar verlies, vooral voor de sportwereld."

'Schaatsen was alles'

Anneliese Schenk, directeur van de afdeling kunstschaatsen bij de provinciale ijsbond, bracht in herinnering dat Gaiser pas relatief laat begon met haar sport. "Ze was toen acht jaar, terwijl de meeste meiden beginnen als ze vier of vijf zijn. Ondanks dat heeft Julia mooie resultaten bereikt, steunend op haar dagelijkse trainingen. Voor haar was schaatsen alles. Ze beleefde deze sport met enorme passie. En ze werd ook tijdenlang opgeroepen voor het nationale team."

Nederland

In Nederland schaatst overigens ook een Italië geboren ijsdanser rond die van nationalietit is veranderd: Alessio Galli. Maar het Hongaars-Italiaanse ijsdansduo Hanna Jakucs en Alessio Galli mag Nederland niet meer vertegenwoordigen op internationale wedstrijden.

De KNSB vroeg eind vorig jaar de mondiale schaatsbond om de status van Galli en Jakucs opnieuw te beoordelen. Een belangrijke eis voor de clearance-status is namelijk dat buitenlandse schaatsers voor een langere periode in Nederland moeten zijn en trainen. Dit kon het Hongaars-Italiaanse duo niet aantonen en dus is de status teruggetrokken.