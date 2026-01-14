De Olympische Winterspelen staan voor de deur en dus staat de spanning er vol op bij de Nederlandse olympiërs. Gelukkig valt er geregeld nog wat te lachen voor Joy Beune en consorten. Daar zorgde een foto uit de oude doos in elk geval voor.

Het internet wordt namelijk overspoeld met de zogeheten 2016-challenge. Miljoenen mensen deelden al beelden van tien jaar geleden en blikten terug op die tijd. Ook menig sporter moet geloven aan wat plaatjes uit de oude doos. Topschaatsster Beune was een van hen. Zij werd door het Instagram-kanaal van TeamNL namelijk blootgesteld aan een plaatje uit een ver verleden van haar.

'Wat een jonkie'

De maakster van de video deed namelijk alsof ze een handtekening van Beune wilde. Het boegbeeld van Team IKO-X2O is de beroerdste niet en zette de krabbel, maar niet voordat ze ontdekte dat het om een wel heel oude foto ging. "Oh jeetje, wat een jonkie", brengt ze uit. "Zo, daar ben ik jong." Beune weer echter nog goed welke trends op sociale media jaren geleden populair waren. 'Overfilteren' was volgens Beune 'echt heel hip' in het vorige decennium. "Dit is echt Instagram."

Ze is niet de enige olympiër die verrast wordt met de foto. Xandra Velzeboer, de shorttrackster, moet er ook aan geloven. "Oh mijn god", roept ze uit. "Deze staat op mijn Instagram denk ik. Je hebt wel goed speurwerk gedaan." Ook zusje Michelle Velzeboer krijgt een foto onder ogen, net als snowboarder Niek van der Velden en para-alpineskiër Jeroen Kampschreur.

Gemengde gevoelens

De Olympische Winterspelen in Milaan vinden plaats van vrijdag 6 februari tot en met zondag 22 februari. Voor Beune wordt het een toernooi met gemengde gevoelens. Ze debuteert op het grootste toernooi voor schaatsers en komt in actie op de 3000 meter en ploegenachtervolging. Ze liep echter wel plaatsing voor de gedroomde 1500 meter mis door een dramatische ontknoping op het olympisch kwalificatietoernooi. Dat zorgde voor hevige emoties bij haar en bij vriend Kjeld Nuis. Later in het toernooi kwam ze die tik op de 5000 meter niet te boven en lukte het haar ook niet om plaatsing op die afstand te verzilveren.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.