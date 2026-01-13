Het ging sinds het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zo vaak en veel over Tim Prins, dat je zou denken dat hij al jarenlang de man is waar het Nederlandse schaatsen om draait. Al die aandacht is de sprinter (22) uit Joure niet in de koude kleren gaan zitten.

Het verhaal is inmiddels wel bekend: met plek drie op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) dacht Prins genoeg te hebben gedaan om naar de Olympische Winterspelen te mogen. Daags na het OKT besloot de schaatsbond hem echter niet af te vaardigen.

Zijn plekje als negende man op de matrix bleek onvoldoende. Marcel Bosker (die lager op de matrix stond) kreeg een aanwijsplek voor de ploegenachtervolging, waardoor Prins de pineut was.

EK afstanden

Prins deed wel mee aan de EK afstanden, afgelopen weekend in Polen, waar hij zilver op de 1000 meter en brons op de 15000 meter vergaarde. Toen het toernooi klaar was, blikte Prins terug op de afgelopen periode.

"Het is heel veel over mij gegaan", zei hij in de Arena Lodowa tegen het AD. "Dat laat ook wel zien dat bijna niemand de keuze om mij thuis te laten begrijpt. Maar het is nu ook wel klaar. Ik kan aan elke talkshowtafel gaan zitten, maar vanaf nu moet het niet meer over mij gaan. Ik ga naar de achtergrond. Het draait om de sporters die wel naar de Spelen gaan. Dat verdienen zij en dat hoort ook zo."

Marianne Timmer

Van Marianne Timmer kreeg hij in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud al het advies mee om zichzelf de komende vier jaar zo onmisbaar te maken, dat ze bij de Spelen van 2030 niet om Prins heen kunnen.

Daartoe heeft hij een plan: ook gaan shorttracken. "Technisch schiet ik te kort in de bochten", analyseert hij. "Ik zit te hoog. Daar wil ik aan werken. Eén of twee weken weg van de langebaan is ook goed voor mij. Shorttrack is een goede afleiding en dus ook functioneel."

