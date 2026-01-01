Jutta Leerdam is er sinds nieuwjaardag zeker van dat zij op de Olympische Spelen meedoet aan de 500 én 1000 meter. De topschaatsster viel op de kilometer bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar kan er toch bij zijn in Milaan. Op Instagram laat zij van zich horen.

'Ik zie jullie in Milaan op de 500 en 1000 meter', schrijft Leerdam trots. 'Na mijn val op de 1000 heb ik me hersteld, opnieuw mijn focus gevonden en me geplaatst voor de 500.' En juist het feit dat zij zich achter Femke Kok plaatste op de kortste afstand, helpt haar nu aan het ticket op de kilometer.

Leerdam schaatste zichzelf door die tweede tijd namelijk in de matrix, waardoor zij mee 'moest' naar de Olympische Spelen. Naomi Verkerk, die derde werd op de 1000 meter en helemaal onderaan de matrix stond, mocht sowieso niet mee. Daarom kwam haar plekje weer vrij. En dat doet Leerdam deugd.

Gevoelige gedachte van Jutta Leerdam

'Wat me het blijst maakt, is dat dit niet ten koste gaat van een andere vrouw', is de zachtmoedige gedachte van Leerdam. 'Ik ben er zo dankbaar voor dat alles goed is gekomen. Milaan, ik kom eraan.'

Problemen bij de mannen

Bij de vrouwen kon de matrix inderdaad perfect worden ingevuld, wat kopzorgen zal hebben gescheeld bij de KNSB. Daar had de schaatsbond namelijk al genoeg last van bij de mannen. Uiteindelijk is daar het besluit genomen om Tim Prins (derde op de 1500 meter) niet mee te nemen en Marcel Bosker wel.

Bosker kan zo worden ingezet op de ploegenachtervolging. Ook zal hij de 5000 meter rijden. De 1500 meter van Prins is vrijgekomen voor zijn ploeggenoot Kjeld Nuis. Prins was het er logischerwijs niet mee eens. Bij De Telegraaf sprak hij over een grote schande. "Volgens de KNSB, bij monde van Remy de Wit, is mij gisteren meegedeeld dat ik geen enkele kans - 0,0% kans volgens de Wit - maak op de Spelen en dat er daarom is gekozen voor de teampursuit."

