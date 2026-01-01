Jutta Leerdam begint het nieuwe jaar met geweldig nieuws. De KNSB heeft op nieuwjaarsdag de definitieve selectie voor de Olympische Spelen van Milaan bekendgemaakt. Na de val van de 27-jarige op haar favoriete afstand was dat nog even spannend voor Leerdam.

Donderdag kwam het verlossende woord. De schaatstopper heeft naar verwachting een aanwijsplek gekregen op haar favoriete afstand: de 1000 meter. Op dat onderdeel ging ze tijdens het OKT onderuit en viel ze dus buiten de plekken voor de Spelen.

Maar de KNSB ziet toch een mogelijkheid voor de meervoudig wereldkampioen om in actie te komen op de 1000 meter. Naomi Verkerk plaatste zich als derde, maar viel buiten de plekken voor Milaan op de Matrix. Leerdam kan haar startbewijs dus overnemen.

"We wijzen haar aan omdat zij de afgelopen twee jaar, inmiddels samen met Femke Kok, internationaal domineerde op deze afstand en door ons wordt beschouwd als een medaillekandidaat en een grote kanshebber op goud", legt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, uit.

Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, dat van 26 tot en met 30 december werd gehouden, streden de schaatsers om startbewijzen op de individuele afstanden. Hieruit volgde een lijst waarop tien afzonderlijke namen stonden, waardoor zowel bij de mannen als de vrouwen één schaatser moest afvallen.

Grote droom

Leerdam heeft nog geen olympisch goud in haar prijzenkast. Vier jaar geleden werd ze tweede op de 1000 meter achter Miho Takagi. Het is haar grote droom om in februari de titel te winnen.

Tim Prins

Bij de mannen werd Tim Prins de dupe van de aanwijsplek voor Marcel Bosker. "De bondscoach heeft aangegeven dat Marcel samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt een volwaardig team is", aldus De Wit. "De ploeg wordt tevens kansrijker geacht voor een medaille in Milaan dan de derde man op de 1500 meter, de positie die bij het OKT werd bezet door Prins."

De Wit erkent dat het grote gevolgen heeft voor Prins. "Op zijn zachtst gezegd ontzettend vervelend voor Tim, die door deze beslissing nu als tiende unieke naam in de selectievolgorde eindigt en daarom niet meegaat naar Milaan. Zijn plek wordt op de Spelen nu ingevuld door Kjeld Nuis."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.