De grote verliezer van het overleg van de selectiecommissie van de KNSB was overduidelijk Tim Prins. Hij mag niet naar de Olympische Winterspelen, omdat Marcel Bosker nodig is voor de ploegenachtervolging. Schaatsicoon Marianne Timmer voelt mee met de 22-jarige Prins.

"Voor hem is het natuurlijk heel erg wat hier gebeurt, zijn hele olympische droom valt nu in duigen", reageert Timmer tegen Sportnieuws.nl over de keuze van de KNSB om Prins niet mee te nemen naar de Spelen. De schaatser van Reggeborgh greep op de 1000 meter al op vijf duizendsten naast een ticket voor Milaan, maar leek die een dag later alsnog binnen te halen met de derde plek op de 1500 meter. Door de keuze om Bosker aan te wijzen voor de ploegenachtervolging kan Prins echter alsnog fluiten naar de Spelen.

"Het is heel zuur voor Tim", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Hij heeft er keihard voor geknokt en gestreden. Hij heeft laten zien dat hij in vorm is op allebei de afstanden. Officieel was hij dan de volgende in rang. Alleen hechten ze er dan toch waarde aan dat Bosker er op de team pursuit bij is en dat verandert een aantal dingen."

'Meer stabilteit'

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, verklaarde dat de bond de kans groter acht dat er op de ploegenachtervolging een medaille wordt gepakt dan dat Prins daarvoor gaat zorgen. Timmer had zelf echter voor Prins gekozen: "Die ploegenachtervolging was niet overtuigend met het team dat het nu was."

Doordat Beau Snellink zich niet plaatste voor de Spelen moest bondscoach Rintje Ritsma al puzzelen met welk team hij in Milaan moet gaan starten. Met de aanwijsplek van Bosker blijft het vaste team grotendeels intact, want hij en Huizinga rijden nu samen met Stijn van de Bunt.

Timmer kan dan ook wel weer begrip opbrengen voor waarom de keuze op Bosker is gevallen: "Hij is wel een routinier en heeft vaker meegedaan. Ze gaan nu voor routine en niet voor een heel nieuw team voor de Spelen. Dan heb je toch wat meer stabiliteit."

'Dit is een megaklap'

Prins koopt daar echter niets voor, want hij moet nog zeker vier jaar wachten op deelname aan de Spelen. "Die moet hier wel even van bijkomen, dit is voor hem een megaklap", aldus Timmer.

Toch hoopt ze dat de pas 22-jarige schaatser sterker uit deze situatie terug gaat komen. "Er zijn meerdere wegen naar goud. Dus ik zou zeggen: pak jezelf bij elkaar en zet de stijgende lijn door. Over vier jaar zijn de volgende Spelen. Dat zal hij nu niet zo voelen, omdat het net naar buiten is gekomen, maar dat gaat wel weer leven."

