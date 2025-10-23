Het kan bijna niet anders of Jutta Leerdam is dit jaar beter dan in 2024. Ze heeft vooralsnog afscheid genomen van een grote onzekerheid én heeft twee nieuwe teamgenoten die haar helpen. De Nederlandse topschaatsster kan daardoor op het juiste moment pieken en dat komt goed uit, met de Olympische Spelen in Milaan in februari 2026.

Allereerst die onzekerheid: Leerdam had vorig seizoen regelmatig last van haar linkerenkel. Met speciale sokken en schaatsseizoenen uit en aan probeerde ze de gulden middenweg te vinden. Dat lukte vaker niet dan wel. Nu heeft ze minder last, zegt ze tegen de NOS. "Het was zo frustrerend. Ik kon er niet de vinger op kon leggen wat het precies was, maar het had zo'n effect op mijn gevoel. Ik kon niet echt lekker doorbouwen. Dit seizoen heb ik dat niet. Dat is zo fijn, ik zie het positief tegemoet."

Nieuwe teamgenoten

Dan haar nieuwe partners op het ijs: Kai Verbij en Ted Dalrymple. Zij sloten zich aan bij het eenvrouwsteam van Leerdam en haar trainer Kosta Poltavets. Verbij keert terug van een jarenlange dip, nadat hij in 2019 en 2021 wereldkampioen op de 1000 meter werd. De afstand waar Leerdam in Milaan olympisch goud hoopt te winnen.

'Ik heb heel veel aan hem'

Verbij is er niet alleen bij om Leerdam te helpen, maar volgens de topsprintster vooral ook voor zichzelf. "We helpen elkaar. Ik heb heel veel aan hem, hij denkt graag mee. Achter hem schaatsen is altijd superfijn. Ik kan nu meer mee in de snelheid van de jongens, dat had ik vorig jaar minder. Ik ben heel blij met Kai en Ted."

'Kai en Ted voegen iets toe'

Ook trainer Poltavets is blij met de toevoeging van Verbij en ex-shorttracker Dalrymple in het team. "Jutta heeft heel veel aan Kai op schaatstechnisch vlak. Ze leren van elkaar en steunen elkaar. En het sociale aspect is ook belangrijk, ik denk dat ze dat vorig jaar een beetje heeft gemist. Jutta en ik kunnen samen ook wel een goede sfeer creëren, maar Kai en Ted voegen daar iets aan toe."