Topschaatsster Jutta Leerdam hoopt zaterdag op haar tweede medaille tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan bij het 500 meter langebaanschaatsen voor vrouwen. Enkele uren voorafgaand aan haar rit geniet de Westlandse van een relaxmomentje in het olympisch dorp in Milaan onder het genot van een bord Italiaanse pasta.

Femke Kok is de absolute topfavoriet voor een zege op de 500 meter. De friezin is al twee jaar ongeslagen op de afstand en moet voor het tweede schaatsgoud voor TeamNL zorgen. Er is niemand die aan haar kan tippen, al 23 races lang, en dus moet Kok alleen nog zorgen dat ze op haar best is en op de been blijven.

Leerdam kan de druk flink opvoeren voor haar Nederlandse conculega. De Westlandse komt relatief vroeg in actie, want de winnares van olympisch goud op de 1000 meter zit in rit 12 van de 15. Zij schaatst tegen de Duitse Sophie Warmuth en start in de binnenbaan. Kok komt tijdens de laatste rit in actie. Dan staat ze tegenover Erin Jackson, de olympisch kampioene van de Spelen van 2022 op deze afstand. Ook Anna Boersma komt namens Nederland in actie.

Italiaanse pasta als krachtvoer

In de uren voorafgaand aan de race, is Leerdam nog niet op de ijsbaan te vinden. De schaatsster geniet volop van de Italiaanse zonnestralen in het olympisch dorp in Milaan onder het genot van een bordje Italiaanse pasta met rode saus en parmezaanse kaas. Daar werkt ze nog even flink wat koolhydraten naar binnen in de hoop op een nieuwe medaille.