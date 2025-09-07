Een nieuwe dag, een nieuw rondje over het ijs voor Jutta Leerdam. Maar deze zondag stond de Nederlandse topschaatsster op met een bepaalde gedachte: zij wilde in woord en beeld 'laten voelen' aan iedereen hoe het is om heel goed te kunnen schaatsen.

'Ik wil de ervaring delen hoe het voelt om te kunnen schaatsen', schrijft Leerdam bij haar nieuwste TikTok. De 26-jarige Westlandse draait rondjes over het ijs van schaatsbaan Thialf in Heerenveen. Zij houdt haar telefoon in haar rechterhand en filmt zichzelf terwijl ze over het ijs vliegt.

Vliegen doet ze zeker: 'Schaatsen is niet alleen kracht, uithoudingsvermogen en balans; schaatsen is een dans die héél moeilijk is om te perfectioneren. Maar als het je lukt, voelt het alsof je vliegt.' Leerdam zet dan ook geen 'trending muziekje' onder haar video, maar het 'pure geluid van krakend ijs'.

'Ziet er doodeng uit'

Of haar volgers het gevoel nu écht ervaren, is nog maar de vraag. Maar benieuwd naar de sport zijn ze zeker. 'Die schaatsen zien er doodeng uit', reageert iemand. Een andere volger is benieuwd of ze rugpijn krijgt van haar houding. Verder krijgt Leerdam de nodige complimenten over haar uiterlijk, ondanks dat ze verhuld is in haar zwarte schaatspak.

@juttaleerdam Wanted everyone to experience the feeling of skating. 🩵 Skating isn’t only power, stamina balance and timing it’s like a dance that is really hard to perfect, but when you do you fly. ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Eerder zorgde de topschaatsser voor het nodige mysterie. Leerdam deelt op haar Instagram een foto waarmee ze haar bijna vijf miljoen volgers enorm nieuwsgierig zal hebben gemaakt. De topschaatsster poseert voor de spiegel en fotografeert de reflectie van zichzelf. 'Shoot day', schrijft Leerdam bij haar foto waaruit dus duidelijk wordt dat ze ergens iets voor heeft opgenomen op die dag. Wat precies geeft ze nog niet prijs. 'Ik deel er later meer over', valt er ook te lezen in haar bericht.

Olympische Winterspelen

Leerdam maakt zich ondertussen op voor een cruciaal seizoen. In het vroege voorjaar van 2026 staan de Olympische Winterspelen op het programma. Leerdam gaat daar voor een gouden plak op háár afstand: de 1000 meter. Het is de enige grote medaille die nog ontbreekt op haar palmares. Na de Spelen gaat de sprintster een compleet nieuw avontuur aan: zij wil met haar verloofde Jake Paul aan kinderen beginnen in Puerto Rico.