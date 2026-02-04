De Olympische Spelen gaan komend weekend van start en Jutta Leerdam heeft haar eerste meters al gemaakt op het ijs in Milaan. Dat levert al meteen mooie beelden op. Bekijk hier de eerste foto's.

Leerdam verscheen maandag al op het olympische ijs, nadat ze in stijl was gearriveerd in Milaan. Ze vloog namelijk in een privéjet naar Italië, voorzien van veel luxe. Er stond een tafel vol lekker eten klaar voor haar en haar familie. Zo kan de schaatsster zich nog even goed uitrusten voordat ze voor goud gaat op de 1000 meter.

Ze won al ontzettend veel in haar carrière maar nog nooit een olympische titel. In Milaan moet alles samenkomen om die grote droom waar te maken. Vier jaar geleden pakte ze het zilver op de 1000 meter achter Miho Takagi. Met een goede voorbereiding én nieuwe pakken lukt hat haar dit jaar wellicht wel om als snelste over de finish te komen.

Sociale media

Ze heeft het ijs in ieder geval al verkend, samen met haar coach Kosta Poltavets. Uiteraard werd dat meteen vastgelegd op camera. Leerdam poseerde niet alleen voor de professionele fotografen, maar liet ook foto's van zich maken met een telefoon. Die beelden zullen we vast snel voorbij zien komen op haar Instagram, waar ze inmiddels vijf miljoen volgers heeft. Nu ze de komende weken kan schitteren op het wereldtoneel, komen daar misschien nog een hoop nieuwe fans bij.

Bekijk hier de eerste beelden van Jutta Leerdam op het ijs in Milaan:

De Olympische Spelen gaan op vrijdag 6 februari officieel van start met de openingsceremonie in Milaan. Jutta Leerdam komt op 9 februari in actie op de 1000 meter. Op 15 februari rijdt ze ook nog de 500 meter.

