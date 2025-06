Jutta Leerdam is volle bak in voorbereiding op het komende olympisch seizoen. De 26-jarige topschaatsster zet alles op alles voor een gouden medaille. Ze onthult nu een wel erg aparte trainingmethode. "Jullie vroegen erom."

Leerdam geeft een inkijkje in haar training op TikTok. "Voor alle meiden die wilden weten wat ik doe tijdens een training", zegt ze in het filmpje. Ze staat op het zomerijs in Thialf. Daar maakt ze rondjes op de shorttrackbaan.

Leerdam gaf eerder uitleg over de keuze om nog niet aan het echte werk te beginnen. "We gebruiken deze trainingen als overgang van het skeeleren naar de langebaan", zei ze tegen de NOS. "Het is goed voor mijn bochtentechniek en ook gewoon leuk om te doen. Volgende week staan we daar weer op het ijs."

Gieter

Om haar bochten te trainen gebruikt Leerdam een opvallend object, namelijk een gieter. Die zet ze op het ijs terwijl ze door de bocht gaat, waarschijnlijk voor balans. "Jullie vroegen erom, dus ik lever", zegt de schaatskampioene. "Niemand kan de planten water geven zoals ik."

Haar volgers zijn blij met de exclusieve beelden van de training, maar die roepen ook veel vragen op. "Waarom gebruik je de gieter", vragen velen zich af. "Doet dit geen pijn aan je rug?", is ook een van de reacties.

Olympische Winterspelen

Hopelijk werpt de training zijn vruchten af. Leerdam hoopt namelijk haar grote doel te bereiken tijdens de Winterspelen in Milaan: olympisch goud op de 1000 meter. Vier jaar eerder pakte ze het zilver achter haar grote concurrente Miho Takagi.

Het zullen de laatste Spelen zijn van de Nederlandse. Na het komende seizoen wil ze namelijk meer tijd doorbrengen met haar verloofde Jake Paul. De twee spraken al vaker over hun kinderwens en hopen samen in de Verenigde Staten een gezin te kunnen stichten. De Amerikaanse bokser heeft in de podcast The Iced Coffee Show uit de doeken gedaan dat hij een ranch heeft gekocht voor liefst 39 miljoen dollar.