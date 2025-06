Jutta Leerdam is op het juiste moment weer terug in Nederland. De topschaatsster zet een bijzonder persoon in het zonnetje: haar vader Ruud. "We hebben zoveel geluk om jou als vader te hebben".

De 26-jarige Leerdam is officieel geen onderdeel meer van een commercieel schaatsteam en moet dus op eigen voeten staan. Hoe lekker is het dan als er familie om je heen zit, die jou volle bak steunen. Vaderdag is het perfecte moment om vader Ruud in het zonnetje te zetten.

De schaatsster deelde een lieve foto van haar vader met haar 5 miljoen volgers. Samen genieten ze van een hapje en een drankje bij een strandpaviljoen. Leerdam heeft een goede relatie met haar ouders.

Vader Ruud

Vorig jaar werd ze na een druk seizoen nog rondgereden door haar vader. Ze nam plaats op de achterbank waarna jeugdherinneringen naar boven kwamen. "Ik voel me altijd weer 12 jaar oud als mijn ouders me ergens naartoe rijden", schreef ze op Instagram. Zelfs topschaatssters voelen zich soms als een 'klein meisje' rondom hun ouders.

Team KaFra

Hoewel Leerdam haar eigen pand op is gegaan met haar eigen trainer, sluiten er voor het seizoen 2025/26 twee nieuwe schaatsers aan bij het 'team'. De persoonlijke trainer van Leerdam is de Russisch-Nederlandse Kosta Poltavets.

Leerdam is een specialiste op de 500- en 1000 meter en dus loonde het om nog twee sprinters aan te trekken. Kai Verbij en de Canadees Ted Dalrymple voegen zich aan het team van Leerdam toe. De 30-jarige Verbij werd in 2017 wereldkampioen sprint, maar zit de laatste jaren in een flinke dip van zijn carrière.

Er valt voor Leerdam genoeg te leren van de mannelijke sprinters. Een goede 1000 meter bij de mannen wordt gereden in 1:06 minuten, terwijl het wereldrecord bij de vrouwen op 1:11,61 ligt.

Winterspelen

Leerdam werkt toe naar het ultieme doel om te schitteren op de Olympische Winterspelen van 2026. Voordat ze voor goud kan gaan in Italië moet ze zich in december kwalificeren via het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Na die Spelen denken Leerdam en verloofde Jake Paul aan kinderen.