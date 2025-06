Merel Leerdam (28), de oudere zus van topschaatsster Jutta Leerdam, heeft een prachtige trip achter de rug. Ze geniet nog na van de reis naar Frankrijk en geeft het advies aan haar volgers om ook een bepaalde streek te bezoeken, waarbij ze zich vooral richt tot 'boyfriends'.

Leerdam gaat in een video op TikTok terug naar haar tijd in Champagne, een Franse regio waar de gelijknamige wijn vandaan komt. Haar bijschrift is: "Vriendjes, let op! Als verrassing bracht ik het weekend van mijn verjaardag door in Champagne, Frankrijk."

Kennelijk vindt ze het een romantische streek, waardoor het een goed idee is voor 'boyfriends' om er met hun partner naartoe te gaan.

Wijn

In de video is het een snel komen en gaan van beelden van wijn, wijnvaten, proostende glazen, terrasjes en statige gebouwen. 'Champagne recap' staat er in de video zelf, oftewel 'Terugblik op Champagne'.

Leerdam is jarig in maart, dus het is ook echt een 'recap', in de zin dat de vakantie nou ook weer niet heel recent plaatsvond. Maar de zus van topschaatsster Jutta Leerdam is ook de afgelopen tijd weer de hort op gegaan. Dat blijkt uit foto's op Instagram, waarop ze toont op Ibiza te zijn. "June mood", zet ze erbij. Op een andere foto zet ze haar tanden in een stuk pizza.

Content

Merel Leerdam werkt in de marketing en is content creator. Ze heeft dus zelf al de skills en ambitie in huis om haar socials vol te zetten met aantrekkelijke content, maar het helpt uiteraard ook dat haar zusje Jutta dik 5 miljoen volgers heeft op Instagram. Een deel daarvan komt ook weleens bij Merel kijken.

Kitten

En dan zagen ze een paar weken terug dat Merel en jongste zusje Beaudine lieten zien dat ze een kitten in huis haalden. 'Nieuwe baby in de familie', schrijft de 18-jarige Beaudine bij een foto met de nieuwe kitten, wiens naam nog niet bekend is. Het nieuwe huisdier krijgt direct familiebezoek.

Slecht nieuws voor de poes die Beaudine en Merel al hadden. De kat met de naam Ochi, die bijna precies een jaar ter wereld kwam en een eigen Instagrampagina heeft, wordt namelijk te koop gezet. Althans, dat grapje haalden de zusjes uit. De kat poseert voor een A4'tje met de tekst 'te koop'. 'Het is maar een grapje, we houden nog steeds van hem', schrijft Merel er gelukkig bij.