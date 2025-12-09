Jutta Leerdam is een karakter binnen de schaatswereld. De specialiste op de 1000 meter hoopt een inspiratie te zijn voor jonge meisjes, zowel op als buiten de baan.

Leerdam genoot in haar jongere jaren niet alleen bekendheid vanwege haar prestaties, maar ook vanwege haar uiterlijk. Met haar kenmerkende eyeliner werd ze razend populair bij jong en oud. Dat nam alleen maar toe nadat ze een relatie kreeg en ze zich verloofde met de Amerikaanse influencer Jake Paul. Inmiddels is Leerdam veel meer dan alleen een sublieme schaatsster.

'Ik wil jonge meisjes inspireren'

De Nederlandse maakt zich op voor een belangrijke maand, waarin olympische tickets zijn te verdienen. Om alvast vooruit te blikken op de Winterspelen in Milaan, liet schaatsunie ISU Leerdam één woord kiezen om de reis te omschrijven. Dat was 'krachtig'. "Ik ben een krachtige schaatsster", verklaart Leerdam de keuze. "Als ik dat kan gebruiken op het ijs, dan ga ik best hard. Dat is het doel", aldus de Nederlandse.

Dan volgt een mooie boodschap. "Ik wil jonge meisjes die kijken inspireren en laten zien dat je als vrouw krachtig kunt zijn. Dat je verschillende dingen kunt doen in het leven, hard kunt werken en je dromen kunt verwezenlijken. Dat is het doel voor mijzelf, maar ook voor veel kinderen die kijken. Dus ik denk dat het krachtig is", zegt Leerdam met een brede glimlach.

Prima in vorm

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Jutta Leerdam zich plaatst voor de Olympische Spelen. Tussen kerst en oud & nieuw vindt namelijk het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) plaats in Thialf. Daar zijn startbewijzen te verdienen voor de Winterspelen in Italië.

Bij de afgelopen twee World Cups bewees Leerdam prima in vorm te zijn. Ze won 'haar' 1000 meter. Vorige week vrijdag in Thialf was dat bijzonder, aangezien Leerdam een paar dagen daarvoor nog van haar fiets was gereden. Het toont aan hoe krachtig ze is.

