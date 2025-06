Bokser en entertainer Jake Paul staat al vanaf jonge leeftijd in de spotlights. Die roem had ook een keerzijde. Hij werd namelijk gepest op de middelbare school door 'jaloerse vrienden'.

Jake en zijn broer Logan Paul maakten video's voor YouTube en Vine. Nadat hun eerste video's viral gingen en ze duizenden volgers kregen waren ze dolblij. "We dachten: nu zijn we beroemd en we vonden onszelf de coolste mensen van de wereld", vertelt hij in de podcast The Iced Coffee Show.

'Onmenselijke' Jake Paul (verloofde Jutta Leerdam) onthult slechte eigenschap: 'Dan ga ik schreeuwen' Bokser en ondernemer Jake Paul heeft veel karaktereigenschappen te danken aan zijn vader. Dankzij zijn kwaliteiten is hij succesvol geworden, maar er zijn ook negatieve kanten van zijn persoonlijkheid. Dat geeft de Amerikaan zelf toe. "Ik ben niet bang om mensen te kwetsen."

Maar die aandacht had ook een keerzijde. De broers werden namelijk gepest op hun middelbare school. "In het begin vond iedereen het leuk", vertelt Jake. "Maar het werd steeds groter en toen kwam de jaloezie bovendrijven."

"Het was gestoord. Iedereen praatte over ons op Twitter." Er werden anonieme accounts aangemaakt die haatberichten plaatsten over Paul. "De hele school keerde zich tegen mij."

Topschaatsster Jutta Leerdam doet iets opvallends in Thialf en spreekt van een 'overgang' De topschaatsers stonden dinsdag weer op het zomerijs van Thialf. Eén van hen was Jutta Leerdam, die weer eens meereed met de rijders van Team Novus. Daar pakten ze de training iets anders aan dan de andere Nederlandse schaatsers.

Ouders en leraren

De Amerikaan werd niet alleen online gepest, er werden ook nare dingen in zijn gezicht gezegd. "Op een gegeven moment heb ik het aan mijn moeder verteld. Ik liet haar een tweet zien van iemand waarvan ik dacht dat het een vriend was. Zij kende zijn moeder goed en heeft haar opgebeld."

Jake Paul deelt krankzinnige details van aankoop van 39 miljoen dollar voor Jutta Leerdam én hun kinderen Jake Paul heeft een nieuw huis gekocht op een enorm stuk land. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam onthult dat hij nu zelfs eigenaar is van eigen watertjes. Daarmee zag hij zijn droom uitkomen, al hangt daar wel een flink prijskaartje aan.

Ook dat hielp niet. "Ik werd echt kapotgemaakt. Het was zo raar om mee te maken dat iedereen je eerst leuk vond en ze je vervolgens allemaal haten." Op steun van leraren kon hij ook niet rekenen. Zij vonden dat hij beter kon stoppen met het maken van filmpjes.

'Shitshow'

Hij en zijn broer stonden er alleen voor. "Logan onderging hetzelfde. Hij werd bedreigd en mocht niet op feestjes komen", vertelt Jake. "Het is bizar. Ik snap nog dat de kinderen ons pesten en jaloers zijn. Zij zijn emotioneel en nog niet volwassen. Maar ik begrijp niet dat leraren de droom van een kind tegenwerken. Die hele school was een shitshow", besluit hij.

Topschaatsster Jutta Leerdam baalt van typisch 'vrouwenprobleem': 'Ik verlaat mijn huis nooit' Het leven van Jutta Leerdam bestaat momenteel voornamelijk uit trainen en thuis rusten. De topschaatsster komt dus niet op veel plekken, behalve haar huis, de gym en de ijsbaan. Dat zorgt voor een typisch 'vrouwenprobleem' en daar baalt ze van.

Kinderen

De 28-jarige bokser en entertainer heeft nog steeds een goede band met zijn broer. Hij liet eerder weten dat hij hoopt snel kinderen te krijgen met zijn verloofde Jutta Leerdam, zodat zij samen met de kinderen van Logan kunnen opgroeien. "Ik denk dat ze elkaars beste vrienden zouden zijn, omdat ze opgroeien in een gekke wereld die heel anders is dan die van de meeste kinderen. Ze zullen niet veel anderen kunnen vertrouwen." Logan heeft met zijn verloofde Nina Agdal al een dochter: Esmé.