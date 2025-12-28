Na de eerste omloop van de 500 meter op het OKT zondag stond de winnaar eigenlijk al vast, vanwege het baanrecord van Femke Kok. Maar daarachter barstte nog een strijd los tussen Jutta Leerdam en Anna Boersma. De schaatsster van Team Staan maakte een 'sportieve en slimme keuze', die volgens Marianne Timmer ook heel anders had kunnen uitpakken. "Als dat was gebeurd..."

De 500 meter zorgden zondag voor veel sensatie in Thialf. Kok blonk uit met een baanrecord, Leerdam revancheerde zich van haar val op de 1000 meter en was ontzettend opgelucht, Marrit Fledderus was in tranen na diskwalificatie en Boersma herpakte zich in de tweede omloop en werd nog derde. Een groot contrast tussen vreugde en verdriet, merkt schaatsicoon Timmer op in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Fledderus die helemaal in tranen was... En aan de andere kant dan Boersma met de vreugde." Volgens Timmer heeft de schaatsster van Team Reggeborgh wel de kwaliteit om tussen de toppers te rijden. "Dat is gewoon heel zuur. En Boersma, ja, die rijdt daarna weer de rit van d'r leven." Zij pakte de derde plek en plaatst zich zo op de matrix.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Ze is echter nog niet zeker van een plek op de Spelen. Daarvoor moeten er nog wat plekjes doorgeschoven, bijvoorbeeld door dubbelingen van Joy Beune, Femke Kok en Marijke Groenewoud. "Ja ik ga wel voor hen juichen denk ik", zei Boersma na afloop van haar rit tegen Sportnieuws.nl.

Sportieve keuze

Ze sprak zich ook uit over een tactische keuze in haar eerste race op de 500 meter. Er ging iets mis in haar rit en ze besloot hem niet meer uit te rijden. "Ik had echt een flinke misser", legt ze uit. "Ik hoorde ook mijn opening en ik zag in de bocht dat die Jutta eigenlijk nog naast me zat. Je moet heel snel beslissen en ik dacht gewoon ik moet me sparen voor de tweede vijf meter. En uiteindelijk ben ik blij met de keuze."

Het bleek een goed besluit. "Een hele sportieve keuze", zegt Timmer. "Want anders was het op die kruising krap geworden. Je kan ook tegen elkaar aanbotsen en dan kunnen allerlei andere taferelen gebeuren. Dus sportief opgelost."

Herpakken

Het leek ook een positieve impact te hebben op haar tweede rit. "Dan komt er iets extra's los en dan kan je in één keer zo'n oergevoel, dat vlammetje aanwakkeren." Die ervaring is ook goed om mee te nemen in haar carrière. "Dat zul je vaker in je leven mee gaan maken", zegt de ex-topschaatsster. "Dus dat zegt wel iets over, nou ja, dat zij bij zichzelf dus iets los kan maken, dat je dus iets extra's kan geven en dat je jezelf kan herpakken."

Maar het had ook nog anders kunnen aflopen door dat aangewakkerde vuurtje. Boersma kwam namelijk nog heel dicht bij de tijd van Leerdam. "Nou, als dat was gebeurd...", zegt Timmer over de tweede plek die 24-jarige van haar had kunnen afpakken. "De verschillen zijn zo klein."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.