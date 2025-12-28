Topschaatsster Jutta Leerdam heeft zich na een drama op de 1000 meter herpakt op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Hoewel ze nog steeds niet zeker is van een plekje op de Winterspelen, was de opluchting groot. Het leverde liefdevolle beelden op in Thialf.

Leerdam verscheen zondag aan de start van de 500 meter. Na de eerste omloop sprongen de tranen haar in de ogen, maar dit keer van opluchting. Ze reed een sterke rit en klokte 37,24. De schaatskampioene kwam vrijdag op haar favoriete afstand ten val, en kon zich daardoor nog niet op de matrix plaatsen voor de olympische tickets.

Dat was zondag gelukkig wel het geval. In de tweede omloop kwam niemand meer aan de tweede tijd van Leerdam, achter het baanrecord van Femke Kok, op de kortste sprintafstand.

Handtekeningen

En dus sloot Leerdam haar dag vol positiviteit af. De opluchting was van haar gezicht af te lezen en vervolgens deelde de 26-jarige haar goede humeur met de fans. Ze nam uitgebreid de tijd om een groep kinderen van handtekeningen te voorzien op hun zelfgemaakte spandoeken. Het leverde liefdevolle beelden op.

Olympische Spelen

Leerdam is nog steeds niet zeker van een plek op de Olympische Spelen, al is die nu wel binnen handbereik. Als er nog één dubbeling voorkomt bij de eerste tien plekken, schuift ze door naar de geplaatste namen. In totaal mogen er negen schaatssters naar Milaan. Kok plaatste zich al op twee onderdelen.

