Het was een zinderende strijd op het OKT: de 3000 meter bij de vrouwen met wereldkampioene Joy Beune, Europees kampioene Marijke Groenewoud en Nederlands kampioene Merel Conijn. Groenewoud bleek met een fantastisch persoonlijk record de beste en dat terwijl ze vooraf nog heel erg zenuwachtig was.

Groenewoud nam het in de laatste rit op tegen Beune en zij stuwden elkaar naar grote hoogten. De Europees kampioene bleek uiteindelijk de beste, maar vanzelfsprekend was dat niet. "Ik was in tijden niet zo zenuwachtig als vandaag", onthulde Groenewoud bij de NOS. "Dat was even wennen, maar ik ben er goed mee omgegaan en ik rij een PR."

De schaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander piekte op het juiste moment, want bij de eerste World Cups in Salt Lake City en Calgary kwam ze er niet aan te pas. "Maar ik vertrouw het programma en dat ben ik blijven doen. Deze week was het schaatsen goed, maar toch ga je ook wel weer twifjelen. Dat is sporters eigen. Die World Cups in Noord-Amerika waren niet zo best, maar Noorwegen (Hamar, red.) was alweer beter. Daar won ik en daarom had ik vertrouwen in die stijgende lijn."

Groenewoud blij met Beune

Die lijn liet ze zaterdag zien in Thialf en daarbij profiteerde ze ook van haar tegenstander. "Ik had van tevoren gehoopt dat ik tegen haar mocht rijden dus toen de startlijst bekend werd, was ik wel blij. Het motiveert me enorm, ik weet dat Joy altijd snel begint en dat is wat ik ook altijd doe dus dan kun je mooi optrekken."

Groenewoud is nu al zeker van haar plek op de Winterspelen, maar komt nog twee keer in actie op het OKT, want ze rijdt ook de 1500 meter en de 5000 meter. "Nog twee afstanden dus we gaan ervoor. Het zit met de vorm goed en dat geeft vertrouwen."

