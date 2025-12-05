Nederlands kampioene Merel Conijn sloeg de eerste twee World Cups van het schaatsseizoen over, maar reed vrijdag wel de 5000 meter in Heerenveen. Ze stelde enigszins teleur voor thuispubliek en is nog in onzekerheid over de rest van haar voorbereiding voor het OKT.

"Iets te langzaam", zegt Conijn over haar rit tegen Sportnieuws.nl. "Verder was het op zich technisch wel stabiel, maar gewoon niet snel genoeg vandaag." Ze werd vijfde met een tijd van 6:53.30. Op het NK reed ze nog naar goud in 6.41.48.

Conijn keerde in Heerenveen terug in de World Cup, nadat ze de eerste wedstrijden in Noord-Amerika oversloeg. De 24-jarige kreeg een wildcard voor de strijd in Thialf. Ze was verrast dat ze vrijdag van start ging in Thialf. "Het was de hele tijd een beetje welles nietes. Ik dacht: nou, ik zie het wel. Maar ik ben wel blij dat ik mocht rijden."

Onzekerheid

Het is ook nog onzeker of ze in actie komt in Hamar volgende week. "Volgens mij gaan ze dat zondag beslissen", doelt ze op haar coaches bij Team AH-Zaanlander en de KNSB. In Noord-Amerika zag ze haar concurrentie voor sensatie zorgen op het snelle ijs. "Tuurlijk kijk ik, vooral naar mijn eigen ploeggenoten. Het was wel spannend om te zien."

Olympisch kwalificatietoernooi

Eind deze maand moet Conijn het beste van zichzelf laten zien op het OKT, waar de tickets voor de Winterspelen van Milaan worden verdeeld. Hoewel het dus nog onzeker is hoe ze zich daarop zal voorbereiden, maakt ze zich geen zorgen. "Ik heb op zich wel het idee dat ik er lekker in zit. Het was vandaag natuurlijk niet per se de rit waarop ik gehoopt had. Maar verder gaat het volgens mij best prima zo."

"Ik weet nu waar ik aan moet werken", legt ze uit. "We hebben nog een paar weken. We gaan ervoor." Het OKT vindt plaats tussen kerst en oud en nieuw.

