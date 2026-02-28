Tijdens de NK allround stond Maud Blokhorst zaterdag tegenover Nynke Tinga op de 3000 meter. Tinga won het onderlinge duel, maar dat Blokhorst überhaupt op het ijs in Thialf stond, is al bewonderenswaardig. Enkele jaren geleden raakte ze op dezelfde ijsbaan namelijk flink gewond nadat ze tijdens een training lelijk ten val kwam. Een stalen haak uit de boarding doorboorde toen haar been.

"Daar hebben we een verhaal over gelezen, over Maud Blokhorst, die hier op haar zeventiende heel hard is gevallen", zei één van de NOS-commentatoren terwijl de schaatsster tegen Tinga streed tijdens de 3000 meter. Blokhorst deed destijds zelf haar verhaal in gesprek met Brandweer.nl.

Tijdens een training raakte Blokhorst, toen 17 jaar oud, uit balans, waarna ze met een snelheid van 45 kilometer per uur in de boarding knalde. "Schrikken natuurlijk, maar ik viel zoals het hoorde en wilde snel weer opstaan", blikte de schaatsster terug.

'Toen dacht ik wel: oei, dit is niet goed'

"Het lukte me alleen niet om overeind te komen", vervolgde ze. "Eerst dacht ik nog dat mijn pak ergens aan vastzat. Maar toen ik mijn bovenbeen voelde, wist ik dat het mis was. De boarding was losgeraakt. Hierdoor lag één van de stalen haken, waaraan de boarding wordt bevestigd, bloot. Juist die haak had zich in mijn bovenbeen geboord. Ja, toen dacht ik wel: oei, dit is niet goed."

Haar trainer belde direct 112, waarna de ambulance en brandweer ter plaatse kwamen. Een geluk bij een ongeluk was dat haar slagader niet was geraakt, maar desondanks hield ze een flinke beenwond over waar 23 hechtingen, ook onderhuids, in werden gezet. "Maar de liefde voor de sport is er niet minder op geworden", aldus één van de NOS-commentatoren.