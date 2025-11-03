Bente Kerkhoff kende een uitstekende NK afstanden, waarbij zij brons pakte op de 5000 meter. Dat deed ze door haar persoonlijk record met liefst zes seconden te verbeteren. Niks voor niks spreekt de topschaatsster dan ook over een 'bijzondere' rit.

De tijd van 6.49,71 was genoeg voor het brons. Ze schrok zelf ook van die tijd. "Dat ik vandaag onder de 6.50 rijd, dat is echt niet normaal", zegt de 23-jarige Kerkhoff tegen Schaatsen.nl. "Ik had wel op zo’n race gehoopt, maar dat ik hem zo vlak kon rijden is bijzonder."

Een dag eerder lukte haar dat namelijk niet op de drie kilometer, vlakke rondjes rijden. Ze denkt dat het komt door haar ervaring als marathonschaatsster. Daar is het van belang om vlak te blijven rijden, terwijl je bij de drie kilometer nog een hogere snelheid wil halen.

'Dat geeft veel voldoening'

Dit is het derde jaar van Kerkhoff bij Team Albert Heijn-Zaanlander en ze merkt dat ze de lading van het trainen nu goed aankan. "En als je dan zo’n stuk van je persoonlijk record af haalt, geeft dat veel voldoening."

Kerkhoff durft al verder te kijken. In december staat het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma, waarbij de tickets voor de Olympische Winterspelen van februari 2026 in Milaan worden verdeeld. "Dat is de grote stip op de horizon, met daarna natuurlijk de Spelen. Dit is een mooie stap daar naartoe, want hier krijg ik vertrouwen van."

Het kan nóg harder

Want harder, dat kan ze zeker. Kerkhoff reed op zaterdag - een dag voor die 5000 meter - gewoon nog een marathon. Dat zat dus nog wel in haar benen. "Naarmate de rit vorderde, kwam ik er pas goed in. Het zou nóg harder moeten kunnen, maar voor nu is deze tijd echt fantastisch."