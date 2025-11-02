Marijke Groenewoud heeft bij de NK afstanden haar tweede titel en vierde medaille van het weekend gepakt. De topschaatsster van Team Albert Heijn-Zaanlander troefde haar teamgenoten Bente Kerkhoff en Merel Conijn af in een demonstratie van de ploeg van Jillert Anema. Het was al de derde keer dit weekend dat de drie vrouwen samen op het podium eindigden.

Groenewoud won vrijdag goud op de 1500 meter, greep een dag later het brons op de 3000 meter en reed op de zondag naar het brons op de 5000 meter. Op die laatste twee afstanden stond ze samen met Conijn, die allebei de onderdelen won, en Kerkhoff op het podium en dat scenario herhaalde zich op de massastart.

De drie vrouwen van de ploeg van Anema reden gedurende de race de concurrentie er volledig af en mochten onderling beslissen wie er met de titel vandoor ging. Dat werd Groenewoud, die vorig jaar al goud won op de NK, EK en WK. Kerkhoff eindigde als tweede en Conijn werd derde. Zij pakten allebei hun derde medaille van dit weekend. Groenewoud verzamelde er zelfs vier.

Suzanne Schulting was een verrassende deelneemster, maar zij was niet opgewassen tegen de overmacht van de ploeg van Anema. Ze werd uiteindelijk dertiende. Voor de rijdster van Team Essent was het een teleurstellend weekend, want ze greep eerder op zowel de 500 en 1000 meter naast plaatsing voor de World Cups.

Verrassende winnaar bij de mannen

Alle ogen waren bij de mannen gericht op regerend kampioen Bart Hoolwerf. Hij werd echter in de eindsprint verrassend verslagen door ploeggenoot Jorian ten Cate. In tegenstelling tot de andere onderdelen bij de NK afstanden beslist de uitslag echter niet wie er naar de World Cups gaan. Dat bepaalt bondscoach Rintje Ritsma. Het ligt voor de hand dat hij kiest voor het duo Hoolwerf en Jorrit Bergsma. Zij reden afgelopen jaar samen de meeste grote wedstrijden.

