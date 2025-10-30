Joy Beune is inmiddels het uithangbord van Team IKO-X2O, maar de schaatsploeg heeft bij de vrouwen ook een troef op de sprintafstanden. Pien Hersman zal hopen op de NK afstanden mee te doen om de medailles en zich ook voor het eerst in haar loopbaan te plaatsen voor de World Cups. "Je bent er constant mee bezig", vertelt de 21-jarige sprintster in aanloop naar het toernooi tegen Sportnieuws.nl.

"Het gaat goed, ik voel me fit", vertelt Hersman als haar gevraagd wordt hoe ze ervoor staat voor de eerste grote test van dit olympische seizoen. "Ik heb afgelopen zaterdag een goede testwedstrijd gehad. Deze week nog beetje uitrusten en dan kunnen we zaterdag knallen."

Rust na drukke voorbereiding

Het echte werk gaat dus komend weekend beginnen, maar stilgezeten heeft Hersman allerminst. "Ik sta niet elke dag op het ijs, maar wel vier keer per week en nog een wedstrijd. Je bent constant bezig met jezelf verbeteren, fit blijven, goed eten, naar de fysio gaan en goed slapen. Dus je bent er lang mee bezig."

Na een drukke zomer moet Hersman in de dagen voor de NK afstanden vooral uitrusten en dat is niet altijd even makkelijk: "De laatste week verveel ik me enorm. Dat geeft veel ruimte om na te denken en dat is soms ook niet fijn. Je traint weinig, want je bent bezig met pieken. Je hebt tijd over, alleen die heb je om te rusten."

Schaatslegende Ireen Wüst vertelde onlangs al aan deze site dat zij de weken voor een grote wedstrijd niet prettig vond, maar daar kan Hersman zich ondanks de verveling niet in vinden naar: "Voor Ireen was het anders, want zij was de allerbeste. Dan heb je ook de favorietenrol, die heb ik niet op dit moment. Ik voel me gewoon goed, dus ik vind het niet een hele vreselijke periode. Als je eenmaal gaat winnen dan kan ik het me wel voorstellen. Nu is het voor mij niet anders dan normaal."

Hersman aast op unicum

Hersman debuteerde in 2022 op de NK afstanden en eindigde bij alle drie haar deelnames in de top-10 op de 500 meter. Haar zesde plaats van vorig jaar was haar beste resultaat tot nu toe. Hersman, die op Instagram met meer dan 700.000 volgers enorm populair is, moet in Heerenveen bij de eerste vijf zien te rijden om later dit jaar haar debuut op de World Cups te mogen gaan maken.

Daar lijkt de 21-jarige schaatsster toe in staat gezien de stijgende lijn van de afgelopen jaren, maar ze beseft ook dat het niet makkelijk zal worden. In de weken voor de NK zag de vriendin van tennisser Jesper de Jong namelijk dat de concurrentie bij trainingswedstrijden erg snel reed: "Wat opvalt is dat Femke Kok hard rijdt en voor de rest rijdt iedereen wat wat harder dan vorig jaar voor het WCKT (World Cup Kwalificatietoernooi, red.). Iedereen staat op scherp."