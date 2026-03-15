Pien Hersman heeft na een bewogen schaatsseizoen een nieuwe tattoo laten zetten. De Nederlandse sprintster liet op social media een eerste beeld van de inkt op haar arm zien. Opvallend detail: de tattoo werd gezet door een oude bekende op de schaatsbaan.

Het moment komt na een teleurstellend einde van haar seizoen. Hersman eindigde op de NK sprint als negende en kwam daardoor niet in de buurt van een ticket voor de WK. Na afloop was ze duidelijk over haar gevoel en sprak ze openlijk van een zwaar en frustrerend weekend. "Een klote NK. Het was niet mijn weekend", schreef ze eerlijk op social media.

Toch probeert de 22-jarige sprintster de teleurstelling ook om te zetten in motivatie richting de toekomst. "Het was zwaar, maar ik heb ervan geleerd. Bedankt voor alle steun. Het publiek in Thialf is erg bijzonder. Ik zie jullie volgend seizoen", liet Hersman weten, waarmee ze haar blik alweer op de volgende winter richt.

Nieuwe tattoo gezet door voormalig shorttracker

Na de teleurstelling op het ijs lijkt Hersman nu op een andere manier een punt achter het seizoen te hebben gezet. Op Instagram deelde ze beelden van een nieuwe tattoo op haar linkerarm, waarop in sierlijke, geschreven letters het woord 'kus' te zien is. Wat de precieze gedachte achter die keuze is, heeft de sprintster vooralsnog niet toegelicht.

De tattoo werd gezet door een oude bekende uit de schaatswereld. Voormalig shorttracker Dylan Hoogerwerf nam de naald ter hand en zorgde voor het eindresultaat. De 30-jarige Nederlander beëindigde enkele jaren geleden zijn carrière in het shorttrack en richt zich inmiddels op andere projecten buiten de topsport. Zo houdt hij zich onder meer bezig met creatief werk en tatoeages, waarmee hij een nieuwe weg is ingeslagen na zijn sportieve loopbaan.

De nieuwe tattoo van Pien Hersman.

Opladen na druk seizoen

Ook buiten het ijs lijkt Hersman de afgelopen periode bewust ruimte te hebben genomen om op te laden. Zo was ze recent nog met ploeggenote Joy Beune op een teamuitje na het drukke schaatsseizoen. De schaatssters van Team IKO-X2O deelden daar beelden van op social media, waarop te zien was dat er na een intensieve winter ook tijd werd gemaakt voor ontspanning en gezelligheid met teamgenoten.

Voor Hersman kwam dat moment waarschijnlijk op het juiste moment. Het seizoen verliep sportief gezien moeizaam en de sprintster slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de grote internationale toernooien. Daardoor kon ze de winter niet afsluiten met de resultaten waarop ze had gehoopt, wat de behoefte aan een mentale reset alleen maar groter maakte.