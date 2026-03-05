Voor Suzanne Schulting wacht donderdag en vrijdag een mooi toetje van het schaatsjaar. De schaatsster van Team Essent staat na een ijzersterk NK op de WK sprint. Marianne Timmer is dan ook vol lof over de 28-jarige en geeft Schulting een belangrijke tip voor na het seizoen.

Schulting is drievoudig olympisch kampioene shorttrack, maar na een enkelbreuk in het voorjaar van 2024 legde ze zich noodgedwongen volledig toe op het langebaanschaatsen. Bij Team Essent maakte ze stappen en kwalificeerde ze zich dit jaar zelfs voor de Spelen van Milaan, waar ze ook terugkeerde in de mondiale shorttrackwereld. Op de 1000 meter kwam ze niet verder dan een ereplaats en haar comeback bij het shorttrack ging door een val mis. Op de NK sprint haalde ze haar gram.

Complimenten van Marianne Timmer

Ze won alle vier de races en reed meerdere persoonlijke records. Ex-topschaatsster Marianne Timmer was onder de indruk, zo bleek in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Zij heeft een grote stap gemaakt afgelopen weekend. Langere klappen, het was meer raak, persoonlijke records. Een heel andere Schulting heb ik gezien."

Want Schulting heeft fijnere sportjaren gekend. Zo reed ze een matige NK afstanden en liep ze daardoor de World Cups mis. Ook haar Spelen vielen tegen, terwijl ze wel een sterk olympisch kwalificatietoernooi reed en nu dus een NK-titel rijker is dankzij een sterk sprinttoernooi. Daardoor mag ze ook op de WK sprint in actie komen.

Wat gaat Suzanne Schulting doen?

Timmer spreekt daarom over 'een zwaar bewogen jaar' voor de drievoudig olympisch kampioene en heeft wel een tip als het over Schultings toekomst gaat. "Een goed WK neerzetten en dan goed nadenken: wat wil ik gaan doen? Wil ik terug naar het shorttrack of blijf ik op de langebaan? Ik denk dat ze de tijd neemt om daar een maand over na te denken."

Mogelijk hangt het besluit ook af van de andere Nederlandse shorttrackers. Tijdens de Spelen leek Schulting niet écht te worden opgenomen in de groep, mede gezien het feit dat ze de laatste jaren geen onderdeel was van de nationale shorttrackploeg. "Er zijn een aantal dingen die uitgesproken moeten worden", vindt Timmer. "Dan wordt het alweer makkelijker."

Maar eerst wacht de WK sprint. Schulting kan op een goede dag stunten met een fraaie klassering. En wie weet zit er, als ze doorgaat op de langebaan, nog wel meer in. Timmer denkt van wel. "Het is een mooie schaatsster, een topvrouw natuurlijk. Er zit nog genoeg rek in."

