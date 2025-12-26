Suzanne Schulting werd vrijdag tweede op de 1000 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. Daarmee stelt ze haar plek veilig op de Winterspelen van Milaan. Na eerdere tegenslagen heerst er veel opluchting bij de schaatsster. "Het was wachten tot de puzzelstukjes in elkaar zouden vallen."

Schulting werd tweede achter Femke Kok met een tijd van 1.14,71. Die plek betekent plaatsing voor de Winterspelen in februari. "Een heel mooi kerstcadeau", zegt de 28-jarige tegen Sportnieuws.nl.

Ze was uitzinnig toen ze de uitslag zag en rende meteen, op blote voeten, het ijs op. "Ja, gewoon het gevoel dat het is gelukt", zegt Schulting over dat moment. "Mijn kansen waren zo klein en zeker als ik keek naar het voorseizoen en op basis van de wedstrijden die ik heb gereden dan stond ik er in dat opzicht niet echt super rooskleurig voor."

Teleurstelling

De eerste maanden van dit schaatsseizoen vielen tegen voor de vrouw die drie keer olympisch goud won op het shorttrackijs. Schulting wist zich niet te plaatsen voor de World Cups en toen ze bij absentie van anderen mocht opdraven in Hamar, viel ze hard op de 500 meter en mislukte haar 1000 meter. "Maar trainingen gingen wel heel goed, dus het was wachten tot de puzzelstukjes in elkaar zouden vallen. Dat is vandaag wel gebeurd."

Zenuwen

Ze was 'behoorlijk zenuwachtig' tijdens de laatste rit, tussen Femke Kok en Antoinette Rijpma-de Jong. Gelukkig viel het nu de goede kant op voor Schulting. "Ik moet zeggen dat ik niet heel erg bezig ben geweest met wat de uitslag zou worden. Ik probeer gewoon een goede eerste 600, 800 meter neer te zetten en daarna eigenlijk te overleven. En dat het genoeg zou zijn, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet had verwacht", zegt ze over haar eigen rit. "Maar ja, als het einde nadert kom je er dus achter dat het wel genoeg is. Dat is heel fijn om te horen."

