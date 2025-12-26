Suzanne Schulting heeft vrijdag voor een grote verrassing gezorgd op het OKT schaatsen. De 28-jarige rijdster van Team Essent werd tweede op de 1000 meter en plaatste zich daardoor voor de aanstaande Winterspelen in Milaan. Dat vierde ze met schoonvader Erben Wennemars.

Schulting kwam in de zevende rit in actie tegen Anna Boersma. Ze zette op dat moment de snelste tijd (1.14,71) neer, wetende dat wereldtoppers Jutta Leerdam en Femke Kok nog in actie moesten komen en ook outsiders Marrit Fledderus en Antoinette Rijpma-De Jong nog moesten starten. Vervolgens gebeurde het ondenkbare.

Schulting naar de Olympische Spelen

Topfavoriete Leerdam, die eigenlijk nooit valt, ging onderuit. Daardoor was de rit van Angel Daleman, tegen wie ze schaatste, ook verpest. Dus kon Schulting alvast twee namen wegstrepen. Ook Fledderus en Isabel Grevelt kwamen vervolgens niet aan haar tijd, waardoor het aankwam op de laatste rit. Die ging tussen Kok en Rijpma-de Jong.

In spanning keek Schulting op het middenterrein toe. Al snel bleek dat Kok onder de tijd van Schulting zou duiken, Rijpma-de Jong redde het niet. Dus was er na afloop dolle vreugde bij de voormalig shorttrackster, die op blote voeten heel Thialf al juichend afging. Dat omdat ze zeker is van een plek op de Olympische Spelen.

'Heel fijne' knuffel

Eerst was er de knuffel met trainer Jac Orie, later volgde een innige omhelzing met schoonvader Erben Wennemars. Schulting is sinds begin dit jaar samen met diens zoon Joep. Aan de desk bij de NOS, waar Wennemars als analist zat, kreeg hij de vraag hoe de knuffel was. "Heel fijn, heel fijn", erkende hij. "Zij is wel dé verrassing van deze 1000 meter."

Euforische Suzanne Schulting

Na afloop glunderde Schulting van trots, dat terwijl het seizoen nog niet zo perfect verliep. Ze wist niet wat haar overkwam. "Het gevoel van dat het gewoon eindelijk valt en goed gaat. Dat het op zo'n belangrijk moment valt, dat is echt fantastisch", zei ze met een glimlach van oor tot oor. "Als je kijkt hoe ik het afgelopen seizoen heb gereden, dat was niet best. Maar ik heb vertrouwen uit de trainingen gehaald, want die liepen wel heel goed. Het was wachten tot de puzzelstukjes in elkaar gingen vallen."

"Dat is vandaag wel aardig gelukt. Ik vind nog steeds dat het beter kan, maar f*ck dat. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat 1.14.71 genoeg zou zijn. Ik vond het een beetje twijfelachtig toen ik over de finish kwam. Maar het is mijn beste tijd in vijf jaar. Crazy. En geen twijfel over mogelijk, ik ben gewoon geplaatst", straalde ze. "Dit is het bewijs dat het er gewoon in zit."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

