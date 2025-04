Onvrede bij shorttrackers roept vragen op: 'Wat gaat Suzanne Schulting doen komend seizoen?'

Jeroen Otter was van 2010 tot 2022 de bondscoach van de shorttrackers en maakte de sport in Nederland enorm succesvol. Onder zijn leiding groeiden verschillende schaatsers uit tot grote namen. Sinds 2022 heeft Niels Kerstholt het stokje overgenomen, maar onder zijn leiding lijkt er onvrede te heersen. De vraag is: moet de KNSB Otter weer aan Suzanne Schulting koppelen?

Een lastig vraagstuk, dat voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As uitgebreid bespreken in de nieuwste aflevering van hun podcast met Sportnieuws.nl.

“Ik vind het een lastige”, begint Van As. “Otter was natuurlijk de succescoach van het shorttrack. Na Beijing heeft hij afscheid genomen. Schulting floreerde daar natuurlijk. Ze was gewoon de aller-, allerbeste. En ook als team deden ze het op de Spelen heel goed. Schulting hecht daar veel waarde aan. Otter was gewoon háár coach. Ze stond achter al zijn keuzes. Toen Kerstholt werd aangesteld, werd het anders.”

Shorttrackers spreken zich uit

Ze vervolgt: “Maar dat is altijd zo. Zo werkt het als er een andere coach komt. De resultaten waren niet eens per se minder goed, maar als je nu naar het shorttrack kijkt, is het wel minder dan toen. En er is nog steeds veel rumoer, vooral bij Schulting en Sjinkie Knegt. Zij hebben in de media ook aangegeven dat ze de trainingsschema’s niet goed vinden.”

Toch vindt Van As dat Kerstholt een kans verdient. “Die jongen is niet voor niets aangesteld.” Hoog haakt daarop in: “Hij is wel al drie jaar coach.”

Moeten de sporters zich aanpassen?

Van As vindt dat sporters zich ook moeten aanpassen: “Als sporter moet je op een gegeven moment ook gewoon denken: ‘Hij is de nieuwe coach, we gaan het gewoon doen.’ Er is ook altijd ruimte voor overleg over je trainingsschema.”

Maar Hoog twijfelt of dat wel zo makkelijk is: “Dat weet je dus niet. Als hij daar totaal niet voor openstaat, dan snap ik dat ze op een gegeven moment zeggen: ‘we willen weer met iemand werken die we wel vertrouwen en die wel openstaat.’”

Terugkeer van Otter?

Van As vraagt zich af of een terugkeer naar Otter de beste oplossing is. “Wil je dan per se met je oude coach door?” Hoog reageert: “Dat weet ik niet. Misschien moeten ze dat even loslaten, maar als ze totaal niet tevreden zijn met de huidige coach, waarom zouden ze dan verder met hem gaan?"

Hoog trekt een vergelijking met de Formule 1: “Het is niet zoals Liam Lawson, die pas twee weken bezig is en dan al vervangen wordt. Hij is al drie jaar bondscoach. Het olympische jaar begint nu, en je wilt de beste voorbereiding hebben. Ik kan me overigens niet voorstellen dat hij niet openstaat voor feedback, maar dat weten wij natuurlijk niet. Het feit is dat er van alles rommelt.”

Langebaan of shorttrack?

De grote vraag blijft: wat gaat Schulting komend seizoen doen? “Gaat ze zich focussen op de langebaan of op shorttrack?”, vraagt Van As zich af. Hoog denkt dat de keuze bijna gemaakt is: “Het klinkt nu alsof ze zich gaat focussen op de langebaan.”

Van As: “In eerste instantie ging ze naar de langebaan omdat ze last had van haar enkel en dat ging echt verrassend goed. Kan ze volgend seizoen ook echt voor de titels schaatsen? Dat is de vraag. Het is een grote uitdaging, en ze kan zo goed shorttracken. Is het niet zonde als ze dat niet meer doet?”

Hoog snapt die twijfel, maar ziet ook een andere kant: “Als ik nu lees wat er allemaal speelt, zou ik me kunnen voorstellen dat ze toch voor de langebaan gaat. Ze moeten gewoon met z’n allen bij elkaar gaan zitten en alles goed bespreken.”

Eén ding is zeker volgens het duo: “Ik zou het wel tof vinden als ze voor de langebaan kiest. Dat is echt cool.”

Beluister de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week. Ook gaan zij dieper in op enkele lastige stellingen en dilemma's en vertellen de olympisch kampioenen met de mooiste anekdotes. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.