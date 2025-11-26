De belangrijkste maand voor de Nederlandse schaatsers dringt bijna aan. In december worden bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) de startbewijzen voor de Winterspelen van 2026 vergeven. De concurrentie is moordend en het is dan ook maar de vraag of Suzanne Schulting zich van deelname verzekerd. Maar de meervoudig olympisch kampioene shorttrack heeft stok achter de deur.

Schulting focuste zich vorig seizoen op de langebaan, nadat ze begin 2024 een enkelblessure opliep bij de WK shorttrack in eigen land. Dat deed ze naar behoren, met een wereldtitel op de teamsprint als beste prestatie. In het voorjaar hakte Schulting de moeilijke knoop door om in het olympische seizoen voor de langebaan te gaan in plaats voor het shorttrack.

Dat pakte vooralsnog niet heel goed uit. Bij de NK afstanden greep Schulting naast de plekken voor de World Cups. Dus bereidt ze zich in de luwte voor op het OKT. Schulting moet het doen met trainingsrondjes, waar haar concurrentes tegen de mondiale top rijden. Geen ideale voorbereiding dus, op het belangrijkste toernooi van het jaar.

Terugkeer naar oude liefde?

De kans bestaat dus dat Schulting misgrijpt op het olympisch kwalificatietoernooi. Een gelukje voor haar is dat de definitieve selectie van de Nederlandse shorttrackploeg pas bekend wordt gemaakt ná het OKT. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Schulting 'het shorttrack wel degelijk in haar achterhoofd'. Zij noemen het 'een luxe plan B' waarover ze bezit.

Toch is een terugkeer naar haar oude liefde allerminst zeker. In het verleden sprak Schulting zich kritisch uit over de huidige bondscoach Niels Kerstholt. Laatstgenoemde wilde weinig kwijt over de potentiële comeback van de meervoudig olympisch kampioene. " Daar ga ik me echt niet over uitlaten. Ik zit hier nu voor de huidige ploeg. Wij doen ons eigen ding. Wij zorgen dat wij ons zo goed mogelijk voorbereiden richting de Olympische Spelen", zei Kerstholt.

De bondscoach raakte zelfs gepikeerd toen er verder werd gepraat over de situatie van Schulting. " Ik weet dat het heel leuk is om over te schrijven. En voor mensen om over te lezen. Dat snap ik heel goed. Alleen het is niet mijn taak om daar nu mee bezig te zijn", reageerde hij.

