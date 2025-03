Vallende Jordan Stolz ziet 'droom' tijdens sprintfinale in Leeuwarden in duigen vallen

De Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz bleef na de WK afstanden in Noorwegen in Europa en deed zelfs nog even Nederland aan. In Leeuwarden hoopte hij woensdagavond de Zilveren Bal te winnen, maar ging het in de finale helemaal mis.

Wie denkt dat het sprintfeestje in Leeuwarden voor schaatsers een feestnummer is, heeft het mis. De 20-jarige Stolz zei een paar uur voor de start van het toernooi in de Elfstedenhal nog dat hij twee doelen heeft in zijn leven: olympisch goud winnen én de Zilveren Bal pakken. Woensdag deed hij alles goed om die laatste 'droom' te verwezenlijken, tot letterlijk de laatste vijf meters.

Schaatsfenomeen Jordan Stolz faalt tijdens grote uitdaging: 'Net zo moeilijk als olympisch goud winnen' Jordan Stolz voorspelde het al voorafgaand aan de Zilveren Bal in Leeuwarden: Yevgeniy Koshkin kloppen op de 100 meter sprint 'is net zo moeilijk als olympisch goud winnen'. Een van zijn dromen moet na een valpartij weer even de koelkast in.

Finale

De Amerikaan, die in Leeuwarden weer eens rondreed in zijn lichtgroene teampak van Albert Heijn Zaanlander, knokte zich door alle voorrondes heen en meldde zich in de finale. Dat lukte bijvoorbeeld Jenning de Boo niet. De Nederlandse topsprinter strandde in de halve finales en moest toekijken hoe Stolz met Yevgeniy Koshkin en Marek Kania ging uitvechten wie zich de winnaar van 2025 mocht noemen.

Wereldkampioen Jenning de Boo stelt Nederlandse schaatsfans teleur, Kazachse sensatie wint sprintfeestje Het had zo'n mooi Nederlands feestje kunnen worden woensdagavond, maar tijdens de Zilveren Bal bij de mannen haalde topfavoriet Jenning de Boo de finale niet eens. Het sprintfeestje in Leeuwarden werd zo een 'buitenlandse' aangelegenheid.

Valpartij

Of Stolz tegen de Kazachse 'openingskoning' kans had gehad in de finale, is überhaupt nog maar de vraag. Maar feit is wel dat de Amerikaan de titel na 95 meter definitief al kon vergeten. De sprint over 100 meter rechtdoor eindigde voor Stolz in een deceptie, want hij viel in de laatste meters voor de streep. Al glijdend op handen en knieën kwam hij als derde in de finale over de streep.

Baanrecord Koshkin

Koshkin ging er met de Zilveren Bal vandoor en bewees daarmee zijn status als razendsnelle rijder over 100 meter. De Pool Kania werd tweede, de gevallen Stolz logischerwijs derde. Koshkin zorgde ook nog voor een stukje historie door in de halve finale het baanrecord te verbeteren tijdens de negende editie van het sprinttoernooi: 9.40 seconden.

Nét tekort voor wereldrecord

Dat was 0,05 seconde te 'langzaam' om het wereldrecord op de 100 meter te evenaren. Die staat bij de mannen op naam van de Chinees Tingyu Gao, die in Leeuwarden niet meedeed. Van tevoren had de Kazachse sensatie wel uitgesproken dat hij vol ging voor de snelste tijd ooit op de ultrakorte sprint.