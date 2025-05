Topsprintster Femke Kok gaat collega Jenning de Boo achterna: 'De tijd is voorbij gevlogen'

Jutta Leerdam is inmiddels verloofd met haar geliefde Jake Paul en het koppel is al een aantal jaren dolgelukkig. En dat terwijl hun liefdesleven niet altijd makkelijk is. Leerdam is immers veelvuldig voor races in Nederland en elders ter wereld, terwijl Paul veelvuldig in de Verenigde Staten is. Leerdam geeft daarom een bijzonder inkijkje in hun leven.