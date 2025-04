Wereldkampioen Jenning de Boo deelt heuglijk nieuws: 'Alles wat ik nodig heb'

Jenning de Boo heeft zijn contract bij Team Reggeborgh laten verlengen. De wereldkampioen blijft daardoor tot medio 2028 bij de schaatsploeg waar hij afgelopen seizoen grote successen mee haalde.

De 21-jarige Groninger is nationaal en Europees kampioen sprint en werd vorige maand wereldkampioen op de 500 meter tijdens de WK afstanden in Hamar. Het goud op de 500 meter in Hamar betekende de eerste wereldtitel voor De Boo. Daarnaast veroverde hij in Noorwegen ook zilver op de 1000 meter en de teamsprint.

Kjeld Nuis filmt vriendin Joy Beune én teamgenoot Jenning de Boo tijdens opvallende hobby: 'Pas op allemaal' 'Pas op allemaal!', is de boodschap van Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser filmt hoe zijn vriendin Joy Beune én zijn teamgenoot Jenning de Boo voor het eerst een opvallende hobby beoefenen.

'Voel me op mijn gemak'

"Ik zit enorm op mijn plek bij Reggeborgh", zei De Boo via zijn ploeg. "Dat is vanwege de trainers en staf, maar ook dankzij het team. Ik kan met iedereen goed overweg. Daarnaast is alles superprofessioneel geregeld. Alles wat ik nodig heb om goed te presteren, is bij Reggeborgh aanwezig. Ik kijk ernaar uit om ook de komende seizoenen in het groen te rijden."

De ster van De Boo is rijzende en dat beseft de hardrijder zelf ook. Om die reden blijft hij eveneens kiezen voor de huiselijkheid en het goede gevoel bij Reggenborgh. "Ik ben supertrots dat ik al meerdere records en titels heb behaald bij Reggeborgh. Dat smaakt naar meer." Bij Team Reggeborgh rijdt De Boo met andere wereldtoppers als Kjeld Nuijs, Hein Otterspeer en Patrick Roest.

Wereldkampioen Jenning de Boo stelt Nederlandse schaatsfans teleur, Kazachse sensatie wint sprintfeestje Het had zo'n mooi Nederlands feestje kunnen worden woensdagavond, maar tijdens de Zilveren Bal bij de mannen haalde topfavoriet Jenning de Boo de finale niet eens. Het sprintfeestje in Leeuwarden werd zo een 'buitenlandse' aangelegenheid.

Sprinter

De Boo wordt in Nederland tegenwoordig gezien als één van de beste sprinters van het land. Dit seizoen was hij de belangrijkste uitdager van de Amerikaanse alleenheerser Jordan Stolz. De Boo wist hem regelmatig te verslaan, zoals op de 500 meter van het WK in Hamar. In Thialf wist hij Stolz ook al eens op de knieën te krijgen op zijn geliefde 500 meter.