Topschaatsster Marijke Groenewoud werd bij de WK allround in Thialf tweede, net als bij de vorige editie van het toernooi in 2024. Een knappe prestatie, zeker gezien ze matig begon op de 500 meter. Maar zat een gouden plak er eigenlijk ook wel in?

Op de 500 meter werd de Friezin elfde en liep ze aardig wat schade op richting andere klassementsvrouwen. Ten opzichte van 500 meter-winnares Miho Takagi verloor ze 1,6 seconde. En ze gaf een halve tel prijs op Ragne Wiklund, die uiteindelijk werd gekroond tot allroundkampioene.

Incident

De kortste afstand is de zwakste van Groenewoud, maar dit waren wel heel grote marges. Dat had ook te maken met een incident in de race voor die van de rijdster van Team Albert Heijn-Zaanlander. Door een val was er tijd nodig om het ijs te repareren. Groenewoud moest haar voorbereidingen afbreken. Het verstoorde haar ritme.

Arjan Samplonius, coach bij haar team, legt tegenover Schaatsen.nl uit hoe ingrijpend de onderbreking was. "Wat je als rijder doet, is momentum opbouwen voor de strijd, en plotseling beland je in de wachtstand. Dat betekent meer tijd om te gaan nadenken over de klus die eraan zit te komen. Ik ken heel weinig sporters, of beter, niemand die daar niet van onder de indruk raakt. Ze had harder kunnen rijden op die 500 meter dan dat ze heeft gedaan. Marijke kan zo heel goed het goud hebben verloren."

Trots

Groenewoud had op die 500 meter ongeveer een halve seconde sneller moeten zijn om WK-goud te halen. Geen onmogelijke taak, want een week eerder was ze namelijk bij de NK allround een halve tel sneller dan bij de WK allround.

Ze zegt: "Ik kwam voor goud, dat is duidelijk, al ben ik heel trots dat het ondanks alles nog zilver is geworden. Wiklund is goed geweest, heeft sterk geschaatst. Tot en met de vijf kilomeer heb ik wel gedacht dat er wat mogelijk zou zijn. Dat is niet gebeurd. Respect voor de winnaar."

Goud

Samplonius verwacht nog grote daden van Groenewoud de komende jaren. "Dat hebben we op NK’s gezien: daarop is ze niet te berijden geweest voor de andere vrouwen en heeft ze alles meegepakt. Het zal weer gebeuren. Geloof me maar", zegt hij hoopvol.