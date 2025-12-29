Joy Beune werd in maart nog wereldkampioene op de 1500 meter en won alle drie de World Cups waar ze dit seizoen aan meedeed, maar toch zal ze in februari op die afstand niet van de partij zijn tijdens de Olympische Winterspelen. Beune eindigde op het OKT als vierde en analisten Ireen Wüst en Mark Tuitert wezen daarop direct naar een misslag tijdens haar race.

Beune reed met 1.53,21 een redelijke tijd, maar ze werd in haar rit geklopt door Marijke Groenewoud. In de rit erna doken ook Antoinette Rijpma-De Jong en Femke Kok onder haar tijd en dus viel de topschaatsster buiten de boot voor de Spelen. Dat had ze zelf meteen door, want Beune sloeg de handen voor het gezicht toen ze de tijden van haar rivales zag. Beune was slechts 0,16 seconden langzamer dan winnares Rijpma-De Jong, maar werd dus niet eens derde.

Na afloop zal een momentje tijdens haar race nog weleens door het hoofd zijn geschoten bij Beune. Ze maakte tijdens haar rit namelijk een foutje waardoor ze bijna ten val kwam. "De wereldkampioene gaat niet door een misslag", concludeerde Tuitert na afloop bij de NOS.

'Dit kost wel veel'

De olympisch kampioen van 2010 denkt dat het momentje precies het verschil maakte: "Je kan je geen fouten permitteren, niemand niet. Het kost voornamelijk veel energie. Ze zit aan haar rits, dan raakt ze in onbalans, bij de eerste slag in de bocht raakt ze haar schaats kwijt. Ze vangt zich overigens nog wel heel goed op, maar dit is wel iets wat veel kost."

Ook Wüst, nog altijd de regerend olympisch kampioene op de 1500 meter bij de vrouwen, denkt dat het haar duur kwam te staan: "Juist daar wil je doorbouwen. Dat opvangen, dan zak je door je hoeven heen, dat kost echt enorm veel kracht en energie. Die kom je dan tekort op het einde."

Wel naar Milaan

Beune had overigens haar ticket voor de Spelen in Milaan wel al binnen. Ze zal daar dus niet de 1500 meter rijden, maar is wel geplaatst voor de 3000 meter. Ook op die afstand is ze wereldkampioene. Beune is daarnaast met Groenewoud en Rijpma-De Jong vast onderdeel van de ploegenachtervolging. Ze kan zich dinsdag ook nog plaatsen op de 5000 meter, waarop ze in 2024 de wereldtitel pakte.

