Erben Wennemars heeft enorm genoten van de laatste bokspartij van Gradus Kraus. De Nederlandse topvechter sloeg zaterdag in Rotterdam zijn tegenstander snel knock-out en werd daarmee de nieuwe Europees kampioen. Een zeer knappe prestatie, aldus Wennemars.

De 24-jarige Kraus is een waar boksfenomeen in Nederland. De vechter uit Oss vocht in 2025 al zeven partijen en won er maar liefst zes van op knock-out. Zaterdag vocht hij de meest recente van die zeven partijen, voor het Europees kampioenschap bij de IBF tegen de Duitser Rostam Ibrahim. Hij bleek een prooi voor Kraus, want de Nederlander had hem binnen twee rondes knock-out. Kraus staat naast zijn verwoestende uithalen ook bekend om zijn opkomst. Voor elke bokspartij studeert hij samen met zijn dochtertje een dansje in die de twee laten zien als Kraus de ring in moet.

'Heel lief, maar ook een moordmachine'

Ook Wennemars zag de laatste partij van Kraus en was enorm onder de indruk. Bij RTL Tonight noemt de oud-schaatser de bokser de held van het weekend. "Gradus Kraus, die is dertien maanden bezig en heeft al negen keer gevochten. Die wint ze allemaal en acht keer knock-out. Hij is een soort moordmachine in de ring. Echt een absolute held, omdat hij echt heel goed is. Ik hou van boksen, maar dit is echt boksen. Geen half werk." Volgens Wennemars had de tegenstander van Kraus geen kans en was de knokker uit Oss simpelweg te goed.

Wennemars vindt het ook mooi dat Kraus in een harde sport als boksen, ook de tijd neemt om zijn dochtertje een mooi moment te geven tijdens de opkomst. "Het is zo'n harde kerel, maar wat ik leuk aan hem vind: er zit ook een hele andere kant aan die jongen. Hij heeft dus een paar tattoos: mama, papa, zijn dochter en zijn vrouw. Dat vind ik heel lief. Alles wat hij doet rondom de ring, dus een dansje opnemen met zijn dochtertje, dat doet hij niet om populair te worden."

'Kan niet beter'

Na afloop van zijn partij vertelde Kraus tegenover Sportnieuws.nl al dat hij blij is met de titel en de impact die hij op Nederland heeft. "Mijn eerste Europese titel in Nederland, kan bijna niet beter. Ik hoop gewoon dat ik Nederland heel goed op de kaart kan zetten en dat er heel veel jongens gaan boksen. Ook jongens die nu al boksen, ik hoop dat ze ook heel ver gaan komen. Dat Nederland echt een boksland wordt zoals bijvoorbeeld Engeland."