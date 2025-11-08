Voormalig langebaanschaatsster Ans Boekema-Schut is overleden op 80-jarige leeftijd. In 1968 won ze bij de Olympische Winterspelen te Grenoble (Frankrijk) goud op de 3000 meter. De Apeldoornse won ook drie medailles op de WK en EK allround.

Johanna (roepnaam Ans) Boekema-Schut werd geboren op 26 november 1944. Vanaf 1964 werd ze een vaste deelnemer bij nationale kampioenschappen en in 1967 volgde haar eerste deelname aan de WK allround, waarop ze vijfde werd. De jaren daarop eindigde ze op het podium: tweede en derde. En ook bij de EK allround won ze een plak: derde in 1970.

Olympische Winterspelen in Grenoble

Maar het hoogtpeunt was die magische 3000 meter in Grenoble. Het waren niet de minste vrouwen die ze toen achter zich liet: de Finse Kaija Mustonen (die goud won op de 1500 meter) en landgenote Stien Kaiser. Na Carrie Geijssen was ze de tweede Nederlandse vrouw ooit met een gouden olympische schaatsmedaille.

Die triomf zou haar enige blijven, al ontbrak het zeker niet aan andere pieken. Zo scherpte ze vijfmaal een wereldrecord aan: driemaal op de 3.000 meter, eenmaal op de 1.500 meter en eenmaal op de minivierkamp.

Krant

Deze schaatsgrootheid zal gemist worden, niet in het minst in haar lokale gemeenschap. Zo was ze samen met echtgenoot Jacques Boekema de oprichter van de krant Nieuwsblad Stedendriehoek (voor Apeldoorn, Deventer en Zutphen).

Op de site schrijft de krant: " Bijna vijftig jaar geleden richtte ze met Jacques en twee compagnons Nieuwsblad Stedendriehoek op. Tot op hoge leeftijd bleef ze op de achtergrond ook werkzaam hiervoor." Van hun drie kinderen zijn Jacqueline en Frank onderdeel van de directie van de krant. Zoon Robbert is een ondernemer.

KNSB

In de tijd dat Schut schaatste werden vrouwen amper ondersteund door de schaatsbond KNSB. Vrouwen uit de Sovjet-Unie waren tijdenlang oppermachtig. Kaiser, Geijssen en Schut maakten een vuist tegen die overheersing. Geijssen werd de eerste Nederlandse vrouw ooit met olympisch goud en ze deed dat één dag voor de gouden race van Schut, maar dan op de 1000 meter.