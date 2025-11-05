Marcel Bosker en een aantal andere schaatsers baarden dit weekend opzien met een helm tijdens de individuele afstanden op de NK in Thialf. Oud-topsporters Naomi van As en Ellen Hoog bespreken de opvallende ontwikkeling in hun wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast.

De 28-jarige Bosker deed alweer voor de twaalfde keer mee aan de NK, maar zo goed als dit weekend presteerde hij nog nooit. Hij won zijn eerste nationale titel op de 5000 meter en greep op de 10.000 meter maar net naast her goud. Bosker deed dat door met een helm te rijden in Thialf en dus bespreken Hoog en Van As in hun wekelijkse podcast de volgende stelling: alle wedstrijdschaatsers moeten verplicht een helm dragen.

Van As moet er even over nadenken en zegt dan: "Oneens. Ik vind het gewoon heel moeilijk. Als je aan veiligheid denkt, dan zeg je ‘eens’. Maar er gebeuren relatief weinig heel erge ongelukken met hoofdletsel in het langebaanschaatsen, dus dan kun je je afvragen of dat nu nodig is. Als je het echt voor wil zijn, dan moet je een helm dragen. Maar voor nu ben ik het oneens."

De voormalig tophockeyster ziet dat het hoofddeksel vooral om een andere reden wordt gebruikt: "Er is een discussie over de aerodynamica van die helm. Of je dan makkelijker vooruit glijdt. Bosker is het gewoon gaan proberen. Hij zei eerst dat hij het heel warm vond en hij is ook even bezig op die lange afstanden. Nu zegt hij dat het op zich wel gaat. Het is wel een grappige gewaarwording dat je ineens drie langebaanschaatsers een helm ziet dragen. Het valt gewoon heel erg op."

'Daar zou je het eerder verwachten'

Hoog snijdt vervolgens een ander punt aan: "Je zou het eerder bij de 500 meter verwachten, omdat het daar zoveel sneller gaat. En ze zitten elkaar vaker in de weg op die korte afstanden." Van As: "Daar vallen ze inderdaad vaker." Hoog: "Ik denk dat iedereen het zelf moet weten. Tenzij er natuurlijk een paar ernstige ongelukken gebeuren, maar dat is niet het geval."

De twee stellen dat het bij shorttrack en wielrennen wel anders is en dat het logisch is dat deelnemers aan die sporten wel helmen dragen. En waar ze zelf vroeger zonder helm skiede, denkt Van As nu als ze iemand zonder helm ziet gaan: “Wow, die is gek."

'Waarom niet?'

Hoog stelt dat ze het niet overdreven zou vinden als er een helmplicht zou komen, omdat een val met je hoofd op het harde ijs nu eenmaal flinke gevolgen kan hebben. “Aan de andere kant kun je in het voetbal ook tegen een ander hoofd aan botsen. Met hockey kun je een bal tegen je hoofd krijgen. Dan blijf je bezig en dat werkt zeker niet. Maar als je niet langzamer gaat schaatsen, waarom niet?"

Van As haalt haar eigen dochtertje (6) erbij als voorbeeld: “Het is wel grappig, want Kae schaatst natuurlijk ook en die kinderen moeten allemaal een helm op. Ik weet niet of het echt in de jeugd verplicht is. Maar die kinderen die net beginnen, die vallen natuurlijk nog heel veel. Ik zou het echt doodeng vinden als ze zonder helm zou schaatsen. Maar als je echt een beetje goed bent, dan hoeft het dus niet. Maar je begint dus met helm en die doe je daarna af. Lastig!”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend. Deze aflevering staat vooral in het teken van de NK aftanden, met hoofdrollen voor onder meer Femke Kok en Jutta Leerdam én een pijnlijke misser rond Kjeld Nuis. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.