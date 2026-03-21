Dat het leven van een topsporter niet altijd over rozen gaat, is al lange tijd bekend. Maar ook de ouders en familie van bekende atleten krijgen veel op zich af. Dat ondervonden de ouders van topschaatser Kjeld Nuis, die in een emotionele achtbaan terechtkwamen.

Voor Kjeld Nuis werd het een seizoen met een gouden randje. De 36-jarige Nuis schaatste knap naar een bronzen medaille op de 1500 meter. Op die afstand was hij bij de twee Olympische Spelen daardoor nog de snelste. Maar met al het jonge talent, waaronder Jordan Stolz, dat zich aandoet, was het brons met een gouden randje.

'Verbijsterd'

Daarmee verrasste Nuis niet alleen zichzelf, maar ook zijn ouders Roland en Brigitta. "Ik had gezegd: als hij een goede race rijdt, ben ik al tevreden. Ook zonder medaille", laat vader Roland optekenen in gesprek met Schaatsen.nl. "We waren bijna verbijsterd hoe het zo uitrolde."

Hectische periode

Na afloop van de race volgde een ware rollercoaster. Huldigingen, interviews en verplichtingen stapelden zich in rap tempo op. Dat had ook de familie van Nuis snel in de gaten. "Je staat daar bij de medaille-uitreiking en meteen komen mensen op je af: we zien je zo hier of kom daarheen", aldus de vader van Nuis. Dat was na afloop van de Spelen zeker niet direct voorbij. "Hij werd helemaal geleefd. Allemaal leuke dingen, maar het houdt niet op." Tijd om even rustig stil te staan bij alles, was er dus niet.

Niet alleen Nuis zelf, maar het hele gezin werd meegesleurd in de hectiek. "We waren zo gek om overal bij aanwezig te willen zijn", licht vader Roland toe. "We hebben in twee maanden tijd 4500 kilometer gereden." Bovendien mochten de ouders nog iets anders vieren. Hun andere zoon Skip behaalde zijn studiediploma. "Dat maakte het dubbel bijzonder. Alleen jammer dat Kjeld en Joy er niet bij konden zijn."

Uitputtingsslag

Niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor hun ouders bleek het een uitputtingsslag. "Iedereen zei: Ben je ook zo moe? We dachten eerst dat wij de enigen waren", zo legt de vader van de schaatser uit Leiden uit. Door het extreme meeleven met je kind, was het ook voor veel olympische ouders een lange periode. "Je leeft er zo naartoe en zit er zo middenin, dat het er echt inhakt."

'Geniet van de laatste jaren'

Juist door alle hectiek zijn kleine geluksmomentjes zo veel meer waard. "Kjeld kwam even vijf minuten bij ons zitten. Als hij bij ons slaapt, heeft hij even minder aan zijn hoofd. Het zijn die kleine, rustige ogenblikken die we het meest koesteren." De ouders willen Nuis nog één boodschap meegeven: "Geniet van de laatste jaren", zo besluiten de trotse ouders.