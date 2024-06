Schoonmoeder Jutta Leerdam op pad met ex van Jake Paul: 'Dit is het ware leven'

Jutta Leerdam geniet momenteel van het mooie weer in Miami, waar ze met haar vriend Jake Paul en diens familie verblijft. Tussen het trainen door leeft ze het goede leven en komt ze oude bekenden tegen.

Pam Stepnick, de moeder van Jake en zijn broer Logan, duikt regelmatig op in de posts die de familie deelt op sociale media. En de Amerikaanse is zelf ook bijzonder actief op Instagram. Regelmatig laat ze weten hoe blij ze is met haar schoondochters Jutta Leerdam en Nina Agdal. Donderdag was ze echter op stap met een andere jonge dame.

Nina Agdal, schoonzus van Jutta Leerdam, maakt indruk in beroemd bikinitijdschrift: 'Dit is heel speciaal' Vorige maand werd bekend dat Nina Agdal zwanger is van een dochter. Nu blijkt dat de schoonzus van Jutta Leerdam eerder dit jaar, voor haar buik begon te groeien, deel heeft genomen aan een fotoshoot voor Sports Illustrated: Swimsuit Edition.

Abby Wetherington

Vanaf een strandbed deelt Stepnick beelden van zichzelf met Abby Wetherington. Het Amerikaanse model is een ex-vriendin van Jake Paul, maar ligt blijkbaar nog steeds goed binnen haar voormalige schoonfamilie. "Dit is het leven hè", vraagt ze aan haar 26-jarige metgezel. Die kan het alleen maar beamen.

Een onbekende voor Leerdam is Wetherington zeker niet. De twee gaan regelmatig samen op pad en lijken het goed te kunnen vinden. Zo deelden ze eerder dit jaar allebei beelden vanuit een café waarin ze samen een drankje aan het doen waren. "Herenigd met mijn schatje", lieten ze toen weten."

Wetherington timmert zelf aardig aan de weg als model en als influencer. Op Instagram heeft ze meer dan 300.000 volgers, op Tiktok zelfs meer dan 500.000.

Waar Leerdam zich aan het voorbereiden is op het pre-olymische schaatsseizoen, is Paul druk aan het trainen voor zijn nieuwe gevecht. Over een maand, op 20 juli, staat hij 'gewoon' in de ring voor een bokspartij. De Amerikaan zou eerst tegen legende Mike Tyson vechten, maar dat evenement is uitgesteld naar het einde van 2024.

Jake Paul is steenrijk, omstreden én de vriend van Jutta Leerdam: van Disney-acteur tot wereldkampioen boksen? Het is nooit saai rondom Jake Paul. Sinds ruim een jaar zien we extra veel van de Amerikaanse bokser/influencer, omdat hij een relatie heeft met 'onze' schaatsdiva Jutta Leerdam. Maar wie is Jake Paul precies?

Mike Perry

Nu treft Paul op 20 juli een andere tegenstander, zo maakte hij dinsdagavond bekend. Mike Perry wordt zijn tegenstander. Overigens is dat gevecht niet meer live te zien op streamingplatform Netflix. Die bewaart die primeur voor de uitgestelde partij tegen Tyson. DAZN biedt een pay-per-view aan voor Paul tegen Perry.