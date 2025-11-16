In Nederland hebben we weinig te klagen wat betreft talentvolle schaatsers, maar in Duitsland droogde de vijver de afgelopen jaren flink op. Dat terwijl het land met rijdsters als Gunda Niemann, Claudia Pechstein en Anni Friesinger lange tijd weinig te klagen had. Bij de World Cup in Salt Lake City stond er dit weekend eindelijk weer een Duits toptalent op en dat zag ook Friesinger.

De tijden dat de Duitse schaatsers de ene na de andere titel pakken, liggen inmiddels vrij ver achter ons. Het ooit zo succesvolle land zakte de afgelopen jaren in een diep moeras en het was veelzeggend dat Pechstein in 2022 op 49-jarige leeftijd nog naar de Olympische Winterspelen werd gestuurd.

Toptalent Sonnekalb

Het lijkt er echter op dat er eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel is. Niet bij de vrouwen, maar wel bij de mannen. De 18-jarige Finn Sonnekalb laat dit weekend de schaatswereld versteld staan met zijn prestaties op de 1000 en de 1500 meter. De Duitser reed vrijdag op de kilometer naar de vijfde tijd met een persoonlijk record en deed er op de schaatsmijl nog een schepje bovenop.

Waar Nederland met Kjeld Nuis, Joep Wennemars, Tim Prins, Wesly Dijs en Tijmen Snel maar liefst vijf ijzers in het vuur had, werden zij allemaal verslagen door de piepjonge Duitser. Sonnekalb reed met een tijd van 1.41,33 naar een hele knappe derde plaats. Hij verbeterde daarmee zijn persoonlijke record, maar reed ook het wereldrecord voor junioren van Jordan Stolz uit de boeken.

Complimenten van Friesinger

Sonnekalb lijkt daarmee plotseling een kanshebber voor de medailles en dat is in zijn thuisland ook groot nieuws. Friesinger, die getrouwd is met de Nederlandse oud-schaatser Ids Postma, reageerde op de prestaties van haar landgenoot via Instagram.

"Finn Sonnekalb is bezig om iedereen z'n hart te veroveren", schrijft de drievoudig olympisch kampioene. "Als junior gelijk een olympisch ticket gepakt, een wereldrecord bij de junioren gereden en een derde plaats bij een World Cup. Hou dit talent in de gaten!"

Duitse droogte

Duitsland kan succes op het ijs wel gebruiken, want inmiddels staat het al lange tijd droog als het aankomt op medailles op de Olympische Winterspelen bij het schaatsen. In 2010 gebeurde dat voor het laatst, toen pakte het land één gouden en drie zilveren plakken. Op de laatste drie Spelen pakten onze oosterburen geen eremetaal op de schaatsbaan.

Bij de mannen is het al helemaal kommer en kwel. Jens Boden was in 2002 de laatste Duitse man die een olympische medaille pakte. Hij eindigde in Salt Lake City als derde op de 5000 meter. Sonnekalb kan hem in februari uit de boeken rijden op de Spelen.