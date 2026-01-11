Medaillespiegel EK afstanden

Nederland domineert vaak op medaillespiegels in het schaatsen, maar op de onthoofde EK afstanden is dat wel anders. Zonder veel olympiërs moet de 'b-selectie' van bondscoach Rintje Ritsma het doen met de derde plek achter het ongenaakbare gastland Polen en Noorwegen. Dit is de definitieve medaillespiegel, met wel de meeste plakken voor TeamNL, maar 'slechts' één keer goud.

Dankzij de Nederlandse vrouwen op de ploegenachtervolging wordt Tomaszow Mazowiecki in ieder geval verlaten met één keer goud. De Nederlandse vrouwen op de teamsprint waren ook favoriet, maar een valpartij gooide daar al snel roet in het eten.

Bij de ploegenachtervolging voor mannen won Nederland zilver. Dat gebeurde overigens zonder het viertal dat naar de Spelen gaat. Bondscoach Rintje Ritsma was fel op de kritiek die daar op kwam. Daar reageerden schaatsiconen Mark Tuitert en Erben Wennemars op hun beurt weer op. De vrijdag eindigde met nog twee medailles: zilver voor de geplaagde Tim Prins op de 1000 meter en brons voor Sanne in 't Hof op de 3000 meter.

Ook op zaterdag kwam er geen gouden plak bij, al scheelde het niet veel. Bij de teamsprint voor mannen was het verschil extreem klein. Stefan Westenbroek, Kayo Vos en Merijn Scheperkamp kwamen twee honderdsten te kort voor de eerste plek, die naar Polen ging. Gastland Polen pakte ondertussen de ene na de andere gouden plak en is onverslaanbaar deze EK afstanden. Dat land heeft de medaillespiegel dik gewonnen.

Kaja Ziomek-Nogal won de 500 meter voor landgenote Andzelika Wojcik en de Nederlandse Isabel Grevelt. Op de 5000 meter heerste vervolgens Vladimir Semirunniy. De Pool - die nog niet zeker is van de Olympische Spelen - hield huis en verpulverde het baanrecord. Op de 1500 meter voor vrouwen was er knap brons voor Chloe Hoogendoorn.

Eerste goud

Op de laatste dag werd eindelijk het eerste goud binnengehaald voor Nederland. Dat was te danken aan gelegenheidsteam Sanne in 't Hof, Eline Vijn en Kim Talsma op de ploegenachtervolging. Zij waren te sterk voor tegenstanders België, Polen en Duitsland.

Medaillespiegel uitgelegd, Nederland wel meeste aantal

Op de medaillespiegel (zie hieronder) is Polen ongenaakbaar de winnaar geworden van de EK afstanden. Met zes keer goud kwam alleen Noorwegen (3 keer goud) enigszins in de buurt. Een gouden medaille gaat voor de berekening boven het aantal andere medailles. Zilver gaat vervolgens weer boven brons, etcetera. Nederland eindigt de EK afstanden op plek drie met wel het meeste aantal medailles, maar slechts één keer goud.

Medaillespiegel EK afstanden

Land Goud Zilver Brons Totaal 1. Polen 6 3 1 10 2. Noorwegen 3 0 3 6 3. Nederland 1 5 5 11 4. België 1 3 1 6 5. Italië 1 2 2 5 6. Tsjechië 1 1 0 2 7. Denemarken 1 0 0 1 8. Estland 0 0 1 1 8. Duitsland 0 0 1 1

