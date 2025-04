Twijfel slaat toe bij schaatsicoon Marianne Timmer: 'Dan komen de stemmetjes'

Oud-topschaatsster Marianne Timmer heeft zich in een openhartig bericht uitgesproken over alle twijfels tijdens haar loopbaan. Een topsportcarrière is niet altijd even makkelijk, zo weet zij als geen ander.

Timmer heeft daarom vol emotie naar de Marathon in Londen gekeken, waarin de Nederlandse Sifan Hassan derde werd met een tijd van 2:18:59. Dat ging niet zonder slag of sloot. Ze had een erg zware voorbereiding en voelde daarom fysieke ongemakken tijdens de race.

'Waarom doe ik dit?'

Na afloop vertelde de atlete erover. "Ik keek naar een interview met Hassan. Emotioneel. Rauw", schrijft Timmer op LinkedIn. "De spanning voor een marathon: slecht slapen, twijfel, huilen. En de vraag: 'Waarom doe ik dit in hemelsnaam?'"

Dat heeft Timmer zich in haar schaatscarrière ook wel eens afgevraagd. "Ik herkende het meteen." Met name voor het hoogtepunt in haar carrière: de Winterspelen van 1998, waar ze goud won op de 1000 en 1500 meter. "Voor Nagano, ja. Maar ook gewoon op de fiets of vlak voor een keynote, met een baksteen in mijn buik."

Zelfmedelijden

"Altijd dat moment waarop je denkt: waarom doe ik dit eigenlijk?", vervolgt de 50-jarige. "Dan komen de stemmetjes, zelfkritiek en twijfel. Soms zelfs een beetje zelfmedelijden. En dan zeg ik tegen mezelf: 'doe even normaal'."

Want ze weet dat ze heel dankbaar kan zijn voor haar leven. "Niemand neemt iets van me af. Ik heb een bed, eten, een huis, familie, vrienden. Alles is oké." Dat geeft haar weer kracht. "Toch zet je door. En aan het eind denk je: dáárom doe ik het."

Dat geldt niet aleen voor topsport maar ik in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. "Eigenaarschap is niet groots of heroïsch. Het is blijven staan, doorademen, en de volgende stap zetten."