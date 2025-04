Olympisch goud Sifan Hassan had grote lichamelijke gevolgen: 'Ze werd ziek en dat duurde bijna een maand'

Tim Rowberry, de trainer van Sifan Hassan heeft na de marathon van Londen, waarin Hassan als derde eindigde, een boekje open gedaan over de lichamelijke gevolgen die de Olympische Spelen in Parijs voor Hassan hadden. De atlete was bijna een maand ziek als gevolg van alle stress.

Hassan schreef in Parijs atletiekhistorie door als eerste vrouw de 5000 en 10.000 meter te combineren met de marathon. Ze won brons op beide baannummers en sloot de Spelen af met goud op de marathon. Maar dat was niet zonder gevolgen. Hassan had, zo bleek achteraf, misschien toch iets te veel hooi op haar vork genomen.

'Tijd gebruikt om te herstellen'

"Het was eigenlijk de bedoeling aan het eind van het jaar nog een wedstrijd te lopen en daarom was ze naar Utah in de Verenigde Staten gekomen om te trainen, maar ze werd ziek en dat duurde bijna een maand. Het trainingskamp was al geboekt, dus ze heeft die tijd gebruikt om te herstellen", vertelde Rowberry.

'Goed in niets doen'

Hassan herstelde verder in Nederland en trok begin dit jaar naar Kenia om zich voor te bereiden op de marathon in Londen. "Ze had een reset nodig. Het voordeel van Hassan is dat ze heel goed is in niets doen. Zitten, koffie drinken en praten met vrienden zijn haar favoriete bezigheden," ging Rowberry verder.

Het plan was om in Londen de strijd aan te gaan met wereldrecordhoudster Ruth Chepngetich. Haar afmelding was een tegenvaller voor Hassan, vertelt Rowberry. "Dat wierp haar een beetje terug, maar ze kon zich toch motiveren om door te trainen. De wedstrijd ging een beetje te snel voor haar in het begin, maar ik ben toch wel tevreden over hoe ze heeft doorgezet. Het podium halen in een major marathon is moeilijk genoeg."

Hassan kondigde eerder plannen aan om het wereldrecord op de marathon (2.09.56) te verbeteren en vier major marathons in één jaar te winnen. "Ik zie haar dat in de toekomst zeker proberen," concludeerde Rowberry. "Maar deze zomer gaan we ons richten op de baan. Ze wil onder meer haar persoonlijk record aanvallen op de 1500 meter."