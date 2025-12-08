De laatste World Cup van het 2025 staat komend weekend op het programma in Hamar. Topschaatsster Joy Beune, normaal gesproken altijd gretig om te rijden, twijfelt dit keer over haar deelname. Voormalig tophockeysters én groot schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast waarom dat heel begrijpelijk is.

“We gaan even naar het World Cup-schaatsen in Thialf”, begint Hoog. “Het was weer een groot feest daar in Heerenveen. Een groot Nederlands feest. We beginnen met Beune.”

“Zij behaalde daar haar zesde World Cup-zege op rij op de 1500 meter als je vorig seizoen meetelt”, vervolgt Hoog. Beune hield olympisch kampioene Miho Takagi achter zich.

5000 meter in de benen

“Beune had nu ook al vijf kilometer in de benen. Daar werd ze derde. Dat was haar eerste 5000 meter van dit seizoen. Dat voelde ze wel bij die 1500 meter, zeker bij de start. Maar alsnog reed ze gewoon een hele goede tijd en wint ze ‘m. Dat belooft veel goeds voor de komende tijd”, legt Hoog uit.

Hoog prijst Beunes zelfvertrouwen: “Ze zei ook dat ze op het OKT geen 5000 meter in de benen heeft en dat ze dan wel echt op een baanrecord gaat inzetten. Dat vind ik mooi. Ze heeft zoveel zelfvertrouwen, en dat is ook logisch als je zo heersend bent op de 1500 meter.”

Twijfel over Hamar

Dan komt de twijfel over deelname aan Hamar ter sprake. “Ze twijfelt nu een beetje of ze mee gaat doen aan de World Cup in Hamar. Ze maakt maandag bekend of ze gaat. Ik begrijp dat wel. Ze heeft genoeg punten binnengehaald. Moet je die World Cup dan nog rijden, als het OKT al over drie weken begint?” vraagt Hoog zich af.

Van As begrijpt die afweging: “Ik snap haar ook wel. Het is natuurlijk ook een risicootje. Ze wil op het OKT gewoon zeker zijn van haar lijf en dat ze gezond is. Een World Cup in Hamar betekent ook weer het vliegtuig in, met heel veel mensen. Alle virussen die daar rondvliegen in die cabine…”

Ze vervolgt: “Ze hoeft zich ook niet meer te bewijzen.” Hoog vult aan: “Het is ook niet zo dat ze het nog nodig heeft om wedstrijdspanning te trainen.”

'Als haar coaches zeggen dat ze moet...'

Van As denkt dat Beune uiteindelijk thuisblijft. “Er zijn ook nog wat trainingswedstrijden in Thialf, dus ik denk persoonlijk dat ze niet gaat. Ik vind het altijd mooi dat ze graag veel wedstrijden rijdt, omdat dat haar een goed gevoel geeft. Maar ze zegt ook: als haar coaches zeggen dat ze moet, dan gaat ze gewoon rijden.”

