De Olympische Winterspelen staan voor de deur en bijna niemand twijfelt er aan dat Jordan Stolz daar hoge ogen gaat gooien. Hij doet op liefst vier onderdelen mee, maar leek zelfs even een vijfde afstand aan zijn overvolle schaatsprogramma toe te voegen. Dat komt er niet en ex-topsporters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken in hun Sportnieuws.nl-podcast of dat een goede zaak is.

Jordan Stolz verdient een plek in de Amerikaanse 'Pain Train', is de stelling in de podcast. De Verenigde Staten hebben een ijzersterk team op de ploegenachtervolging. Dat is momenteel een drietal dat al jarenlang fanatiek samen traint en de Pain Train wordt genoemd, maar Stolz gaf te kennen ook graag op de team pursuit te willen schitteren. Die kans krijgt hij niet, omdat er slechts drie anderen in de selectie van de ploegenachtervolging zitten en Stolz ook geen reserve is.

Suzanne Schulting-gevoel

Maar verdient hij een plek? "Ik krijg een beetje dat Suzanne Schulting-gevoel", stelt Van As. Daarmee doelt ze op de plek die Schulting kreeg in de olympische shorttrackselectie en waar het nodige om te doen was. Schulting reed immers zeer weinig wedstrijden met de andere shorttracksters. Wat Van As betreft is dat te vergelijken met de situatie van Stolz. "Gezien zijn staat van dienst, eens. Er is niemand die dit ook kan. Hij komt in actie op de 500, 1000, 1500 en mass start en is natuurlijk op elke afstand de favoriet."

De Amerikanen maken dus geen gebruik van Stolz, die met 'slechts' de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de mass start genoegen moet nemen. En dat hij niet in de selectie van de ploegenachtervolging zit, dat begrijpt Van As eigenlijk wel. "Hij heeft niet veel meegereden. Die jongens rijden heel lang met elkaar, zijn helemaal ingespeeld en zitten in elkaars slag. Ik weet niet of die jongens inspraak hebben, dat ze denken 'dat gaan we niet doen'."

Opvallend besluit

Wel is er een opvallend besluit genomen. Bij de dames is wel een vierde en dus reserve schaatsster meegenomen in de selectie, bij de mannen niet. Dat vinden de hockeysters gek: Hoog: "Hij had dus in de kwartfinale mee kunnen doen, dan kan iemand anders sparen en krijgt hij dus wel een medaille." Die kans komt er niet, waardoor de droom van unieke vijf gouden schaatsmedailles in rook op gaat voor Stolz. Dat lukte in 1980 alleen Eric Heiden. "Dat gaat nooit meer iemand herhalen, dat kan niet meer", claimt Van As.

Voor Stolz worden het volgende maand de tweede Olympische Spelen uit zijn leven. In 2022 was hij er als tiener ook al bij. Toen werd hij op de 500 meter dertiende. Op de 1000 meter kwam hij tot plek veertien.

Beluister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod.