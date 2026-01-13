Het EK shorttrack is voor de Nederlandse toppers de laatste mogelijkheid om te schitteren voor de Olympische Spelen. Lees heer alles over het evenement in Tilburg en waarom Spelen-ganger Suzanne Schulting niet in actie komt.

Het ijssportcentrum in Tilburg is komend weekend het decor van het EK shorttrack. In Brabant komen alle Europese toppers bijeen om te strijden voor de titels. Door het ontbreken van de wereldtoppers uit ondermeer Zuid-Korea, China en Canada, beloven er veel medailles voor de Nederlanders voor het oprapen te liggen.

Programma EK shorttrack

Vrijdag 16 januari:

Kwalificatiesessies individuele onderdelen en relays



Zaterdag 17 januari vanaf 13.35 uur:

- 500 meter mannen

- 1500 meter mannen

- 1000 meter vrouwen

- Halve finale relay mannen

- Halve finales en finale relay vrouwen



Zondag 18 januari vanaf 13.35 uur:

- 500 meter vrouwen

- 1500 meter vrouwen

-1000 meter mannen

- Finale mixed relay

- Halve finales en finale relay mannen



De wedstrijden op zaterdag en zondag zijn live te volgen via de NOS op NPO 1.

Ontbreken Schulting

Dé grote afwezige op het EK is Schulting. Door een ijzersterk NK shorttrack, waar ze goud en brons won, werd ze geselecteerd voor de olympische shorttrackselectie. Eerder plaatste Schulting zich ook voor de Spelen op de 1000 meter langebaan. Door haar voorbereiding op dat onderdeel laat de 28-jarige topschaatsster het EK in eigen land schieten.

Haar plek in de selectie wordt opgevuld door Diede van Oorschot. De rest van de vrouwelijke selectie bestaat uit Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap. Namens de mannen doen Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat mee.

Afscheid Knegt

Op de laatste dag van het EK shorttrack wordt ook stil gestaan bij het afscheid van shorttrackgrootheid Sjinkie Knegt. De viervoudig wereldkampioen kondigde eerder dit seizoen aan zijn schaatsen aan de wilgen te hangen, nadat hij lang werd geplaagd door blessureleed. De 36-jarige topschaatser, die twee olympische medailles won, wordt op zondag na het hoofdprogramma uitgebreid gehuldigd.