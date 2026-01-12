Alleskunner Jordan Stolz schaatst nu al drie seizoenen achtereen iedereen op een hoopje. De 21-jarige Amerikaan is een killer op ijzertjes. Zodra hij van het ijs stapt, is hij beleefd, ingetogen en bescheiden. Of krijgen we vanaf nu een andere Stolz te zien?

We zijn uit de Verenigde Staten topschaatsers gewend die vol bravoure de media te woord staan, zoals Chad Hedrick en Shani Davis eerder deze eeuw. Stolz is niet zo: hij reageert vaak kortaf. Niet onvriendelijk, maar zeker ook niet vol flair.

Op social media heeft de veelvoudig wereldkampioen nu iets gedaan wat hij normaal gesproken niet doet: een plaagstootje uitdelen.

Kunstschaatser?

Stolz deed dat op Instagram, waar hij een foto had gepost waarop hij prijkt met een horloge van zijn nieuwe sponsor. In de begeleidende tekst wordt hij door klokjesmaker Omega omschreven als "de jongste wereldkampioen op een individuele afstand in de geschiedenis". Maar er staat niet bij welke sport Stolz precies beoefent.

Schaatser Marc Pelchat reageert gevat: "Is dit een kunstschaatser?" Pelchat (58) is een sprinter die deelnam aan de Olympische Winterspelen van 1998 en 2002. Opvallend genoeg deed hij begin dit jaar ook mee aan de Amerikaanse olympische trials. Op de 500 meter werd hij tweemaal 28e.

In de pan hakken

Stolz reageert zo: "Jij kan beter gaan kunstschaatsen, want jij rijdt een 500 meter in 40,5 seconde!" Een ander komt met de suggestie dat Stolz wellicht ijshockey speelt. Waarop de kampioen zegt: "Ik hak Pelchat ook met hockey met gemak in de pan."

Val

Bij het Amerikaans olympisch kwalificatietoernooi viel Stolz op de 1000 meter, waarna hij razendsnel opstond en toch een knappe tijd reed (goed voor plek drie).

"Heel knap", zegt de drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in de Sportnieuws-podcast Dromen van Goud over het feit dat Stolz na zijn valpartij gewoon opstond en doorging. "Alleen dat is al fantastisch en dat zo nog zo'n tijd gaat rijden." Hij had al een beschermde status voor de Spelen en dus had zijn resultaat geen invloed op de tickets.

