De Olympische Winterspelen staan voor de deur en veel Nederlanders zullen afreizen naar Milaan om 'onze' topsporters aan te moedigen. Het gaat dan niet alleen om sportliefhebbers, maar ook familieleden. Ook zij moeten echter flink in de buidel tasten en dat viel bij de moeder van topschaatser Joep Wennemars niet in goede aarde. Ex-topsporters Naomi van As en Ellen Hoog begrijpen die teleurstelling wel.

Natuurlijk wil Renate Wennemars in Milaan haar zoon Joep en schoondochter Suzanne Schulting steunen, maar daarvoor moet ze wel flink betalen. Tijdens een bijeenkomst in Thialf werd duidelijk dat ze zelf accomodaties moeten regelen en er voor een paar tickets wat korting beschikbaar is. Een kaartje voor het shorttrack kost volgens Wennemars minimaal 300 euro. Ze had gehoopt dat er voor de familie iets meer werd meegedacht en misschien wel geholpen. "Want zijn het uiteindelijk niet de ouders die hun kind al die jaren hebben gesteund, begeleid en getroost?"

Terechte teleurstelling bij Wennemars

Is de zware teleurstelling van Renate Wennemars terecht, vragen ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zich af in hun Sportnieuws.nl-podcast. Hoog vindt van wel. "Richting de ouders werd gezegd 'leuk dat jullie allemaal komen, maar we kunnen vrij weinig doen'. Boek zelf je hotel, boek zelf je vlucht. Tickets kun je voor de halve prijs krijgen, maar wel maar vier per wedstrijd."

Ook 'gezeik' bij Hoog en Van As

Dat Wennemars in een column haar ongenoegen liet blijken, begrijpt Hoog wel. "Ik weet niet of NOC*NSF meer zouden kunnen doen, of niet. Of die mogelijkheden en faciliteiten er zijn. Maar bij ons was het ook altijd gezeik met die ouders hoor."

Tijdens hun hockeyloopbaan zorgde de kaartverdeling bij grote toernooien altijd voor gedoe. Zo kregen ze tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro geen kaartjes. "Zij zaten in een huis, ergens in een huis op vier uur rijden", weet Hoog nog. Van As: "Nou, ze zaten bijna in Argentinië." Hoog vond het allemaal 'ruk geregeld'. "Het is ook geen prioriteit. De prioriteit is dat de sporters en coaches er goed zitten en op hun best zijn. Maar het is voor familieleden wel echt heel ruk geregeld."

Hoog zou niet weten hoe het verbeterd kan worden. Van As steunt Wennemars ook. "Je kan als ouder van tevoren niet dingen gaan regelen. Ze zei ook: ik wil het niet jinxen. Ik ga niet een half jaar van te voren een accomodatie en vlucht boeken. Dat zou ik ook niet durven. Je moet als ouder bijna altijd op het laatste moment boeken. De vraag is wat er dan nog beschikbaar is, voor welke prijs. Je kan een beetje voorwerk doen, maar het is natuurlijk altijd gezeik."

Bijval van Marianne Timmer

Eerder kreeg Renate Wennemars al bijval van schaatsicoon Marianne Timmer. "Het is wel bijzonder dat ouders, die hun hele leven alles hebben gedaan om hun kind te ondersteunen en te begeleiden, op zo'n moment eigenlijk zo weinig medewerking krijgen", vertelde ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Deze week uiteraard volop aandacht voor alle onrust op de EK afstanden, met hoofdrollen voor Rintje Ritsma en Tim Prins. Ook onder meer de klachten van de moeder van Joep Wennemars, de mogelijke rol van Estavana Polman bij Ajax en dé sensatie van de Winterspelen komen aan bod. Luister de podcast in je favoriete podcastapp of hieronder: